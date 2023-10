Urso-negro invade barco à vela na Flórida: "ficamos espantados"

Imagem: Towboat US Naples

Na quarta-feira, um urso-negro surpreendeu a todos na Flórida ao invadir um barco à vela no Naples Sailing and Yacht Club, em Naples, como reportado pela NBC2 News. O proprietário do serviço de reboque marítimo, Todd Dillman, estava rebocando uma balsa de volta à baía quando avistou o animal na área. Dillman comentou: "ficamos meio atordoados por encontrar um urso em Royal Harbor".

Após tirar algumas fotos e concluir o reboque, Dillman retornou para encontrar o urso a bordo do barco à vela. O curioso animal estava no meio do barco, e Dillman tirou fotos e vídeos, pois sabia que ninguém acreditaria nele se apenas contasse a história.

Dillman observou o urso vagando pelo barco por cerca de uma hora, descrevendo que o animal estava "apenas relaxando" e indo de um lado a outro, de acordo com a NBC2 News.

O proprietário do serviço de reboque marítimo disse que, devido ao seu trabalho, está acostumado a avistar diversas criaturas na água, mas nunca urso. Ele comentou: "nós vemos crocodilos de água salgada, jacarés, tubarões, coisas assim, mas não posso dizer que já vi algo assim antes. Nem em um milhão de anos. E provavelmente nunca verei de novo".

Segundo a NBC2 News, vários membros do Naples Sailing and Yacht Club também testemunharam a aventura do urso a bordo do barco à vela.

Logo após o avistamento, a Comissão de Pesca e Vida Selvagem da Flórida foi contatada. Embora os ursos-negros prefiram habitats como florestas úmidas, matas naturais, áreas de pinheiros, bosques, arbustos e vegetações rasteiras, a comissão teorizou que o urso abandonou suas áreas usuais em busca de comida ao subir a bordo do barco.

De acordo com a NBC2 News, o urso deixou o barco e o porto, e a Comissão de Pesca e Vida Selvagem da Flórida tem monitorado seus movimentos desde então. Este incidente certamente se tornou uma história única na região, deixando todos "espantados" com a visita surpreendente do urso-negro ao barco à vela na Flórida, conclui People.