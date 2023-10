Nora expulsa sogros de sua casa após não ser resgatada ao sofrer um acidente doméstico

Uma jovem mãe de 21 anos está passando por momentos complicados no relacionamento com os pais de seu companheiro. Apesar de ter o apoio dos sogros para cuidar de seu bebê, ela afirmou que eles a “deixaram agonizando por minutos” após sofrer um acidente doméstico.

Segundo seu relato, publicado anonimamente no Reddit, a jovem conta que como sua família mora em outro país ela recebe ajuda dos sogros para cuidar de seu filho, que tem sete meses de vida.

Até recentemente ela só tinha motivos para agradecer pela ajuda, mas um acidente doméstico acabou mudando a forma com que ela se relaciona com os pais de seu companheiro.

“Eu caí das escadas há 3 semanas, o bebê não estava no meu colo, eu estava sozinha. Mas após a queda meu filho começou a chorar e meus sogros foram correndo para ele enquanto eu gritava por ajuda. Minhas pernas estavam tremendo por causa da queda e eu estava com bastante dor, mas depois de 10 minutos sendo ignorada eu consegui me arrastar até a sala de estar”.

“Quando minha sogra me viu ela perguntou o que tinha acontecido e eu preciso admitir, fiquei irada. Eu falei que tinha acabado de rolar pelas escadas e perguntei se eles não tinham me escutado gritar por socorro, ao que minha sogra apenas disse estar ‘muito ocupada com o bebê’ no momento”, revela a mulher.

Segundo o relato, ela ainda precisou esperar por mais uma hora até ser levada ao hospital devido a uma luxação em seu braço.

Ela tomou uma decisão

Diante do ocorrido, quando seu companheiro chegou em casa a mulher decidiu que não queria mais contar com a ajuda diária dos sogros por conta da forma como eles agiram diante de seu acidente.

A primeira reação do homem, no entanto, foi afirmar que os pais fizeram muitas coisas por eles e que seria duro pedir a eles para parar, mas ela se manteve firme.

“Eu disse que sou grata por tudo, mas que eles me ignoraram chorando e gritando por 10 minutos e que só vem até aqui por causa do bebê”.

Depois que os sogros foram informados de sua decisão, eles fizeram questão de afirmar que não a ouviram chamar por ajuda, algo que ela acredita ser impossível já que ela gritou por quase 10 minutos e não obteve respostas.

“No final de semana, meus sogros vieram com meus cunhados e minha cunhada está ao meu lado, enquanto meu cunhado diz que estou sendo ingrata por tudo que seus pais fizeram e fariam pelo meu filho. Desde então, minha sogra liga todos os dias para saber se estamos bem e precisamos de ajuda, além disso ela diz que sente falta do meu bebê. Eu estou errada por não querer mais a ajuda”?

Para os usuários do Reddit, ela não agiu errado ao tomar essa decisão.

“Você é a única pessoa que sabe sobre a distribuição das suas tarefas diárias e a necessidade de ajuda. Eles eram duas pessoas, e um dos dois poderia ter te socorrido enquanto o outro ficava com o bebê”, comentou uma pessoa.

“Eles certamente te escutaram pedir ajuda e ignoraram propositalmente! Ainda bem que você não se machucou com gravidade”, finalizou outra.