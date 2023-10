Naomi Osaka se prepara para retorno às quadras do Australia Open 2024 após gravidez

O Australia Open de 2024 promete contar com grandes nomes do tênis, incluindo a estrela Naomi Osaka, vencedora do torneio em 2019 e 2021. A competição está marcada para iniciar em 14 de janeiro do próximo ano. Outras campeãs do Australia Open, Caroline Wozniacki e Angelique Kerber, também estão confirmadas no torneio.

Em uma entrevista ao programa "Today Show" da Austrália, o diretor do torneio, Craig Tiley, revelou que Rafael Nadal também planeja competir em janeiro. "Podemos revelar com exclusividade aqui que Rafa voltará", disse Tiley. Nadal enfrentou uma lesão no quadril durante o torneio deste ano e se afastou da maior parte da temporada.

Tiley explicou: "ele ficou afastado da maior parte do ano e, conversando com ele nos últimos dias, ele confirmou que estará de volta, o que é incrível para nós, o campeão de 2022. Isso é sensacional".

I appreciate the vote of confidence from the Australian Open… I am practising every day and working hard to come back asap 💪🏻😉 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 11, 2023

Nadal manifestou seu interesse no torneio em uma postagem no X (anteriormente Twitter), mas o campeão do tênis não confirmou sua participação. Ele escreveu: "agradeço a confiança do Australia Open? Estou treinando todos os dias e trabalhando duro para voltar o mais rápido possível".

Em maio, Nadal informou aos fãs em sua conta no Instagram que o processo de recuperação estava levando mais tempo do que o esperado após a lesão que sofreu na Austrália em janeiro. Ele explicou que, inicialmente, a previsão era de uma recuperação de seis a oito semanas, mas já estava no décimo quarto.

Ele disse que a "realidade" não correspondia ao que ele e sua equipe médica esperavam, apesar de seguir todas as orientações médicas.

Além disso, Nadal afirmou à CNN que planeja que o próximo ano seja seu último competindo. "Essa é minha ideia, mesmo assim não posso dizer 100% porque você nunca sabe o que pode acontecer. Mas minha ideia e minha motivação são tentar aproveitar e dizer adeus a todos os torneios que foram importantes para mim em minha carreira no tênis durante o próximo ano e apenas tentar aproveitar isso, ser competitivo e curtir estar em quadra, algo que hoje não é possível".

Gravidez

Osaka, de 25 anos, está ausente das quadras desde o Toray Pan Pacific Open de setembro passado, quando anunciou que se afastaria do esporte durante a gravidez. Ela deu à luz sua primeira filha, Shai, em Los Angeles.

A ex-número 1 do mundo abriu o coração em uma entrevista à ESPN no mês passado, falando sobre a solidão que sentiu durante a gravidez. "Percebi que não sei como será o início do ano para mim", disse ela. "Não sei qual será meu nível de jogo, e acho que preciso me adaptar. Pelo menos, vou me preparar para um final de ano muito bom".

O Australia Open de 2024 terá início em 14 de janeiro e se estenderá até o dia 28 do mesmo mês.