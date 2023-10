Mulher revela pesadelo de namoro: "ele urinou na minha cama e não se desculpou"

Uma mulher compartilhou uma história de namoro tão surpreendente que é difícil de acreditar. Ela revelou que, durante um encontro, o homem com quem estava urinou na sua cama e sequer teve a cortesia de limpá-la. O que torna a situação ainda mais inacreditável é que ele ficou zangado com ela quando confrontado sobre o incidente.

pexels-liza-summer-6382714

Imagem: Liza Summer / Pexels

A história inusitada surgiu durante o programa de rádio australiano Triple J para o segmento Hook Up, deixando os apresentadores completamente horrorizados.

A mulher descreveu a situação com detalhes: "um cara com quem eu estava dormindo apenas por algumas semanas urinou na minha cama uma noite, quando eu estava lá, não limpou e esperava que eu limpasse. E depois, quando fomos tomar café, ele me deixou pagar meu café".

Quando confrontado sobre seu comportamento, o homem alegou que a mulher estava sendo desrespeitosa porque não havia telefonado para ele em vez de mandar uma mensagem.

pexels-vera-arsic-984949

Imagem: Foto de Vera Arsic / Pexels

A reação dos apresentadores foi de espanto, e o incidente foi compartilhado nas redes sociais, onde muitas pessoas expressaram seu nojo e perplexidade diante da história.

Alguns comentaristas destacaram a falta de responsabilidade do homem e a baixa expectativa que alguns têm em relação ao comportamento masculino. Outros questionaram por que a mulher concordou em sair para tomar café com ele após o ocorrido.

Em meio a essa história bizarra de namoro, uma coisa é certa: a falta de respeito e consideração entre casais é um problema que precisa ser discutido e resolvido. Afinal, ninguém deveria ter que lidar com situações tão inacreditáveis como esta.