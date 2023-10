Mulher causa confusão ao se recusar a nomear seu bebê em homenagem a cunhada

Uma mulher está precisando lidar com diversas questões após a perda de seu marido. Além de uma gravidez de gêmeos, ela também se envolveu em um grande drama familiar por conta do nome dos bebês.

De forma anônima, ela contou sua história no Reddit e pediu apoio a diversas pessoas que acompanharam seus relatos na plataforma.

Segundo a mulher, seu marido, de 29 anos, faleceu quando ela estava grávida de cinco meses dos bebês. Em meio ao luto pela perda do companheiro, com quem estava há 8 anos, ela precisou lidar com a escolha do nome das crianças e diversas questões familiares.

“Quando começamos a falar sobre nomes, meu marido disse que queria que a menina recebesse o nome de Shauna. Na época eu não gostei, mas hoje amo o nome. Como meu filho é a cara do pai, eu dei a ele seu nome, Jayce”.

“Para os nomes do meio eu fiz uma homenagem a minha mãe e ao avô do meu marido, o que achei ser justo com as duas famílias”, revela a mãe.

No entanto, sua cunhada deixou bem claro que tinha outras expectativas para o nome da sobrinha.

As coisas se complicaram

Seguindo com seu relato, a mulher conta que escolheu os irmãos e amigo de infância do marido para serem os padrinhos dos gêmeos. A escolha foi feita como uma forma de envolver a família dele na criação dos bebês, mesmo ela não se dando muito bem com uma de suas cunhadas.

“Emma, uma das irmãs dele, nunca se deu bem comigo, optando por sempre ficar afastada de nós e fazer comentários passivo-agressivos sobre mim e minha mãe. Ainda assim, a chamei para ser madrinha do meu filho”.

“Apesar do convite, ela disse estar desapontada com o fato de que minha filha não recebeu o nome dela como uma homenagem, e depois disso fez comentários agressivos sobre minha mãe”.

“Ela então pegou meu filho no colo e ignorou as flores que eu comprei para ela. Sem nem me agradecer ela simplesmente colocou meu bebê de qualquer forma no sofá. Ele tinha apenas 3 semanas de vida. Eu decidi ir embora e agora estou reconsiderando meu convite”.

“Vou estar errada se retirar o convite e chamar minha melhor amiga para ser madrinha do meu bebê?”, questiona a mãe.

Para os usuários do Reddit, ela deve fazer isso o quanto antes.

“Antes de mais nada, você é quem escolher os padrinhos e madrinhas. Isso é uma honraria e acredito que qualquer que seja sua decisão, você terá problemas com Emma”, comentou uma pessoa.

“Pessoalmente eu não esperaria mais 1 segundo antes de trocar a madrinha do bebê”, finalizou outra.