Maquiagem: o que realmente compõe a sua máscara de cílios?

A maquiagem é uma presença constante nas bolsas e vaidades da maioria das mulheres, mas muitas ficaram horrorizadas ao descobrir os ingredientes usados na produção da máscara de cílios.

Esse produto de beleza é comumente usado para realçar os cílios superiores e inferiores e geralmente é encontrado em três formas: líquido, pó ou creme. No entanto, a maioria o adquire na forma líquida, apresentada em um tubo com um aplicador.

Um vídeo chamado "Como É Feita: Máscara de Cílios" no canal Science Channel do YouTube surpreendeu os espectadores, levando um deles a dizer: "tenho certeza de que a maioria dos fluidos no meu carro é menos processada e sintética". O vídeo explica que, no passado, a máscara de cílios costumava incluir ingredientes como carvão, gordura animal e vaselina.

Entretanto, hoje em dia, a composição mais comum inclui cera, água, pigmento e ligantes, levantou The Mirror. Embora as fórmulas variem entre os fabricantes, praticamente toda máscara de cílios consiste em uma fase solúvel em óleo e uma fase solúvel em água.

Para preparar a fase solúvel em óleo, um técnico combina quatro tipos de cera: cera de carnaúba, cera de candelila, cera de abelha e estearato de glicerila, que ajudam os "ingredientes a se misturarem bem".

Maquiagem-Beata-Dudova-Pexels

Imagem: Beata Dudová / Pexels

Composição química

A vitamina E é adicionada para conferir uma "textura suave", junto com um composto químico chamado Pelemol D-2000, que torna a máscara resistente à água. Após esse processo, a mistura é aquecida para derreter e mesclar os ingredientes. Enquanto aguarda o derretimento, o técnico prepara a fase solúvel em água separadamente, começando com o aquecimento da água fria.

Um emulsionante é então adicionado para fazer com que essa fase se ligue à fase solúvel em óleo, e um pigmento de óxido de ferro de grau cosmético na cor preta é adicionado em seguida para dar cor à máscara.

Depois de misturar, um composto orgânico é adicionado para equilibrar o pH da maquiagem para os olhos. Outros ingredientes são acrescentados para dar textura, e então a fase solúvel em água é misturada com a fase solúvel em óleo.

Após passar por testes de controle de qualidade realizados por químicos, o produto é considerado seguro para uso e segue para as lojas, onde amantes da maquiagem podem comprá-lo e usá-lo como desejarem.

Chocados com o processo envolvido, os espectadores comentaram, descrevendo-o como uma "sopa química" e sugerindo que a fabricação de máscara de cílios parece ser um trabalho solitário.