Mãe cria racha na família ao defender filha e se recusar a ir à festa do filho

Uma traição pode causar danos irreparáveis a uma família. Conforme o relato, compartilhado no Reddit, a descoberta está gerando grandes estragos entre os familiares que estão defendendo a “mulher traidora”.

Sem se identificar, a mulher conta que a grande discussão da vez está em torno de uma festa de Halloween que será sediada por seu filho.

Com a tradição de alternar a organização das festas, a mulher conta que neste ano é a vez de seu filho realizar o Halloween deste ano, porém, após o envio dos convites, ela descobriu que sua filha Amy foi retirada da lista de convidados.

“Recentemente descobrimos que Amy traiu seu namorado, e nós não aprovamos essa atitude. Foi errado da parte dela e ela reconhece isso”.

“Meu filho, por outro lado, levou isso para o pessoal e eu já precisei fazê-lo parar de falar coisas agressivas para a irmã em diversas ocasiões”, revela a mãe.

Ela decidiu intervir

Recentemente, com o envio do convite para a festa, a mulher acabou descobrindo que a filha foi deixada de fora da lista de convidados.

“Eu conversei com minha filha hoje e fiquei espantada quando ela me perguntou onde seria a festa de Halloween. Então chamei meu filho para conversar e ele disse que ela não será convidada”.

“Tomei minha decisão e disse a ele que se todos da família forem convidados menos ela, eu não irei a festa. E foi aí que a grande briga começou. Meu filho começou a me chamar de nomes, particularmente criativos, para alguém que defende ‘a vagabunda da família’ e eu desliguei na cara dele logo depois disso”.

“Meu marido concordou com minha postura e ficou ao meu lado, o que fez nosso filho explodir e fazer a nossa caveira para todos os membros da família, que agora estão nos bombardeando com mensagens. Eu agi errado”?

Para os usuários do Reddit, as reações foram divididas entre os que concordam com a postura dos pais e os que dizem que somente os anfitriões podem definir os convidados.

“Eu entendo que traições são duras e que sua filha errou, mas isso é um problema dela, não do seu filho e da sua família. Vocês não estão errados ainda mais depois da postura agressiva do seu filho”, comentou uma pessoa.

“Você está errada no momento em que tenta definir quem deve ou não ser convidado pelo anfitrião da festa”, finalizou outra.