Irmã concorre com a noiva ao comprar vestido igual para casamento

Uma noiva ficou furiosa após sua mãe comprar um vestido de noiva branco para sua irmã vestir na ocasião. A jovem de 23 anos é a irmã mais velha de um grupo de quatro, com seus dois irmãos gêmeos Amy e John de 21 anos. Sua irmã mais nova, Abbie, de 17 anos, possui uma grave deficiência mental que afeta a vida de toda a família, levantou The Mirror.

A noiva explicou que está se casando com seu noivo, de 24 anos, em dois meses, e pediu a todas as suas damas de honra que usassem vestidos roxos claros. No entanto, Abbie mostrou hesitação e perguntou se precisava usar um vestido. "Abbie nunca gostou de vestidos, então foi doloroso para mim ainda dizer a ela que sim e que eu realmente apreciaria se ela usasse um vestido", escreveu a noiva em uma postagem no Reddit. "Também disse a ela que não precisava usar um vestido muito volumoso como as outras meninas, mas algo mais confortável".

Ela contatou sua mãe posteriormente pedindo que levasse Abbie para fazer compras de vestido, pois estava ocupada com os preparativos do casamento. Mais tarde, ela recebeu uma foto de Abbie usando um vestido, mas não era um vestido roxo como ela havia pedido; era um vestido de noiva. A noiva perguntou o que era aquilo e sua mãe respondeu: "o vestido que Abbie vai usar no casamento."

Imagem: Melike Benli / Pexels

Situação inesperada

A jovem perguntou à mãe se aquilo era uma piada, e a mãe afirmou que não. Ela então perguntou de onde havia vindo o dinheiro para o vestido, já que havia dado apenas 200 libras para gastar, e a mãe respondeu que o havia pago sozinha. A noiva deixou claro que não queria que ninguém além dela usasse branco no casamento e que poderiam escolher o mesmo vestido para Abbie, mas em roxo. Ela reiterou que não estava certo que Abbie usasse branco em seu casamento.

A mãe ficou chateada com a noiva e disse que ela estava sendo egoísta e irracional, pois havia pedido que Abbie usasse um vestido e aquele era o que ela havia escolhido.

A noiva argumentou que ela não permitiria que Amy usasse branco em seu casamento e questionou por que Abbie seria diferente. A mãe afirmou que, devido à deficiência de Abbie, ela deveria ter certos direitos que Amy ou ela própria não teriam.

A noiva ficou irritada e disse que Abbie não deveria ser tratada de forma diferente nestas situações devido à sua deficiência e que não permitiria que ela usasse branco em seu casamento, encerrando a discussão.

Discórdia familiar

Após ouvir isso, a mãe deu um ultimato: a noiva deveria permitir que Abbie usasse o vestido ou nem Abbie nem a mãe compareceriam ao casamento. A noiva disse que ficou chocada que sua mãe chegasse a esse ponto por causa de um vestido e disse que pensaria sobre isso. No entanto, a noiva explicou que ainda não quer que Abbie vá ao seu casamento de branco.

Ela pediu a opinião dos usuários do Reddit sobre se estava sendo irracional por não querer que sua irmã deficiente vá ao casamento vestida de branco. As respostas variaram, mas a maioria apoiou a noiva, considerando a mãe como a parte irracional nessa situação.