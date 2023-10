Gato pisa em teclado e deixa hospital sem sistema por 4 horas nos EUA

Se você possui um gato em casa e trabalha de home office, possivelmente já foi atrapalhado em um felino, que insistiu em brincar na frente do computador enquanto você escrevia um e-mail importante ou durante uma reunião.

Contudo, no Kansas City, Estados Unidos, este momento, que pode ser visto como algo fofo, foi um pouco mais grave, após os sistemas de um hospital ficar interrompido devido a um bichano.

O hospital Veterans Affairs Medical Center passou pelo problema em 13 de setembro, ficando quatro horas sem sistemas.

O caso foi relembrado durante uma uma chamada entre Kurt DelBene, secretário assistente de informação e tecnologia do governo dos EUA, o diretor de TI do Departamento de Assuntos de Veteranos dos EUA e diversos outros funcionários do governo, que discutiam a situação dos sistemas das diferentes agências do departamento e como corrigi-los.

Um dos participantes lembrou do caso inusitado, em que um fato saltou sobre o teclado de um técnico que estava revisando alguns servidores do hospital. O animal teria apagado toda a configuração e desconectado o serviço. Uma testemunha da reunião informou que o secretário disse de forma irônica: “Por isso tenho cachorro”.

Segundo a imprensa local, foi confirmado a informação de que os sistemas do hospital ficaram fora de serviço naquela data, porém o nome do felino não foi descoberto.

David Sands, especialista em psicologia animal, explicou à BBC que os gatos gostam de teclados porque eles possuem cheiro humano e eles querem deixar os deles.

