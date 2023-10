Ex-chefe da CIA acusado de pedir "assassinato" de senador

O ex-diretor da CIA Michael Hayden provocou indignação nas redes sociais ao fazer um comentário polêmico sobre o senador Tommy Tuberville (R-Ala.) em resposta a um usuário do X (antigo Twitter). Hayden sugeriu que Tuberville deveria ser removido não apenas do seu comitê, mas da "raça humana", gerando acusações de incitação ao "assassinato", diz New York Times.

Tuberville, membro do Comitê de Serviços Armados do Senado, atraiu críticas ao bloquear as confirmações rápidas de oficiais devido às políticas controversas do Pentágono sobre serviços reprodutivos para as tropas. O bloqueio de Tuberville forçou o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer (D-NY), a enviar algumas promoções ao plenário do Senado para votação unânime.

Hayden, general reformado da Força Aérea e ex-diretor da Agência de Segurança Nacional, já havia criticado Tuberville no passado. Em maio de 2022, ele chamou o senador de "idiota" e o acusou de racismo nos tweets anteriores. Hayden também foi signatário de uma carta aberta em agosto, criticando o bloqueio de Tuberville e enfatizando a necessidade de normas militares e de suas famílias.

Este episódio destaca a intensidade das divisões políticas nos Estados Unidos, com figuras públicas polarizadas e opiniões que rapidamente se tornam polêmicas nas redes sociais. A situação permanece tensa enquanto a nação observa o desenrolar dessa controvérsia.