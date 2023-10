Especialista: "Fobia de agulhas pode acelerar pandemia"

Em meio a mais uma "tripledemia" sazonal, especialistas em saúde estão convocando todos, desde que sejam elegíveis, a se vacinarem contra a influenza, a COVID-19 e o vírus sincicial respiratório.

O problema é que o medo de agulhas afasta muitas pessoas, incluindo médicos e outros profissionais de saúde, de se vacinarem e acessarem serviços essenciais de saúde.

De acordo com um estudo de 2018, cerca de 27% dos funcionários de hospitais, 18% dos trabalhadores de instalações de cuidados de longo prazo e 8% dos profissionais de saúde em hospitais evitam vacinas devido ao medo de agulhas.

A Dra. Thea Gallagher, psicóloga clínica e professora associada da NYU Langone Health, afirmou que não a surpreende que isso afete a todos. "Isso apenas mostra que ansiedade e fobias podem afetar a todos", acrescentou.

De fato, cerca de um em cada quatro adultos e dois em cada três crianças têm medo de agulhas, conforme dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA. E cerca de 16% das pessoas que se recusam a receber vacinações essenciais o fazem devido ao medo de agulhas, levantou o New York Post.

Vacinacao-FRANK-MERINO-Pexels

Imagem: FRANK MERIÑO / Pexels

Tripanofobia e seus problemas

A fobia de agulhas, conhecida como tripanofobia, é especialmente preocupante quando ocorre entre os profissionais de saúde que aplicam as injeções. Uma pesquisa de 2023 revelou que 31% dos estudantes de medicina têm tripanofobia. E alguns parecem sentir vergonha de sua fobia, já que mais de 56% dos entrevistados na mesma pesquisa disseram que os estudantes de medicina não deveriam demonstrar medo de agulhas.

Em casos graves de pânico com agulhas, até mesmo a visão de uma agulha de vacina pode causar um ataque de pânico paralisante, náusea, vômito ou desmaio.

Embora a questão da fobia de agulhas não tenha sido amplamente estudada, parece estar relacionada a experiências negativas passadas com agulhas, bem como a preocupações como hipocondria ou transtornos de ansiedade. Além disso, pode ser hereditária.

Pais que tentam convencer uma criança a permanecer quieta para uma injeção conhecem o problema. "As crianças têm uma forte resposta de nojo", disse Gallagher, enfatizando que falar longamente sobre por que as agulhas são úteis e seguras não é tão útil: "menos fala, mais ação", aconselha.

Vacinacao-crianca-CDC-_Pexels

Imagem: CDC / Pexels

Para lidar com a situação

Existem também sprays de alívio da dor e pomadas anestésicas que podem aliviar o desconforto de uma picada de agulha.

Para adultos, "eu realmente encorajo as pessoas a levar um acompanhante", disse Gallagher. E se "o ambiente for avassalador ou superestimulante" para alguns pacientes, as vacinas em casa ou em um drive-thru podem ser uma opção.

"Você pode precisar de ajuda profissional se isso estiver começando a afetar sua saúde cotidiana", explicou Gallagher, observando que os tratamentos para o medo de agulhas costumam ser bem-sucedidos.

"O medo é realmente poderoso", disse ela, mas acrescentou que o desconforto e a ansiedade de uma picada de agulha desaparecem rapidamente. "todos os problemas são perecíveis".