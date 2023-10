Conquista histórica: jovem brasileiro com Síndrome de Down se torna membro do conselho do Unicef

João Vitor de Paiva Bittencourt, um influencer e estudante de Educação Física de 22 anos, natural de Goiânia, Goiás, alcançou um feito histórico. Ele se tornou o primeiro jovem com Síndrome de Down a integrar o Conselho do Unicef.

Em apenas cinco meses, João Vitor mobilizou autoridades e atraiu a atenção para a necessidade de mais políticas públicas em prol da inclusão social. Sua notoriedade aumentou quando esteve em Brasília, reunindo-se com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e na Câmara dos Deputados, defendendo os direitos das pessoas com Down e deficiência.

“No Instagram, o jovem compartilhou: ‘Lembro-me de ser a primeira pessoa com deficiência a ingressar no Conselho Jovem, oito anos após o início do Conselho. Estamos fazendo história. Continuo a afirmar todos os dias que somos capazes, porque realmente somos.’”

Responsável pela agência digital Bauer, João Vítor é uma sensação nas redes sociais, com mais de 2,4 milhões de seguidores, utilizando sua influência para advogar pelos direitos das pessoas com deficiência e pela inclusão social.

No Unicef, ele participará de reuniões mensais em Brasília com outros 26 conselheiros para discutir iniciativas em prol da causa.

“Tenho certeza de que ainda faremos muito. Tenho certeza de que melhoraremos significativamente a vida da nova geração”, enfatizou emocionado o jovem com Down.

Durante sua estadia em Brasília, João Vítor encontrou-se com Mário Volpi, coordenador do programa Cidadania dos Adolescentes do Unicef no Brasil, que elogiou sua iniciativa e o recebeu calorosamente, reconhecendo a imensa contribuição que João trará aos projetos do Unicef.

Seu reconhecimento nacional começou há cinco meses, quando começou a compartilhar vídeos sobre seu dia a dia, destacando a importância de oferecer oportunidades às pessoas com Down.

“Através dos meus vídeos, muitas pessoas com Síndrome de Down e outras deficiências sentiram-se inspiradas e motivadas na minha luta diária”, disse João Vitor, que foi aceito em quatro universidades e escolheu a PUC de Goiânia.

Ele se tornou um exemplo de superação, compartilhando seu cotidiano e interagindo com outras pessoas com Down, provando na prática que não existem limites para quem possui Síndrome de Down.

Além de seu ativismo, João Vitor é apaixonado por esportes, joga basquete e se dedica à malhação. Ele também está em um relacionamento há quase um ano e participa de eventos relacionados à causa das pessoas com Down. Sua fama o aproximou de artistas, como Nando Reis, de quem é fã e até mesmo fez um vídeo com ele.

