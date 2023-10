Enquanto um grupo de pessoas passeava nas Filipinas, uma caixa de plástico foi localizada no meio do caminho. O objeto teria sido cortado e colado em diferentes partes, além de conter uma tela de arame cobrindo determinada região. De acordo com um relato do portal The Dodo, o grupo resolveu dar uma olhada de perto e se assustou.

Assim que as pessoas se aproximaram da caixa, contemplaram um rosto colado no arame. No início, o rosto do animal estava irreconhecível.

Ao ver o estado da criatura dentro da caixa, o grupo a retirou de lá. Apesar da difícil tarefa de identificar o animal, descobriram se tratar de uma cadela.

Animal com aparência ‘estranha’ assusta pedestres ao ser encontrado preso em caixa plástica (Reprodução/Animal Kingdom Foundation)

Socorro prestado

Assim que a Animal Kingdom Foundation (AKF) saiu para resgatar o cãozinho, que mais tarde recebeu o nome Daisy, decidiu usar todos os recursos possíveis para ajudar na recuperação do pet.

“Quando abordada, Daisy ficou quieta [e] parecia aterrorizada e confusa”, disse Heidi M. Caguioa, diretora de programa da AKF, ao The Dodo. “Possivelmente já se sentindo indiferente sobre o que aconteceria com ela.”

Daisy foi encaminhada às pressas ao veterinário, a fim de iniciar seu tratamento contra as infecções de pele. Apesar de não ter sido fácil ganhar a confiança do cachorrinho, o processo foi ganhando forma aos poucos.

Completamente curada, Daisy mudou não apenas por fora, mas também por dentro. Diferente de quando foi encontrada, sua interação com os humanos passou a ser de muito carinho.

“Ela adora ser abraçada e estar com humanos”, disse Caguioa. “Ela ainda está com medo no início, mas se aproxima das pessoas em um piscar de olhos.”

Se direcionando para um desfecho ainda melhor, Daisy foi adotada por uma família que buscava um pet exatamente igual a ela. Em seu novo lar, sua adaptação foi veloz e espontânea.