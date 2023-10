Vaca vermelha e outros sinais trazem teorias do fim do mundo

O primeiro evento notável foi o nascimento de uma "primeira vaca vermelha em 2000 anos" em Israel, um animal com conexões diretas com o "fim dos tempos" tanto no Cristianismo quanto no Judaísmo. Este evento, que ocorreu em 2018, deixou muitos com temores de que o Apocalipse estivesse se aproximando, como apontou um artigo do Daily Star

De acordo com a tradição judaica, o nascimento e o sacrifício da vaca vermelha precedem a construção do Terceiro Templo em Jerusalém, um evento considerado como precursor da vinda do Messias no Judaísmo ortodoxo.

O segundo evento surpreendente foi a alegada descoberta de peixes e plantas que estão preenchendo buracos nas margens do Mar Morto, apesar do ambiente salino e hostil. O Mar Morto é conhecido por sua salinidade extrema, cerca de dez vezes mais salgado do que o oceano, tornando-o aparentemente inabitável. No entanto, relatos sugerem que a vida está florescendo ali, em conformidade com as profecias bíblicas de Ezequiel.

Ezequiel, um sacerdote e profeta do Antigo Testamento, previu que o Mar Morto se transformaria em um lugar com "uma grande multidão de peixes" (Ezequiel 47:8-9). O fotojornalista Noam Bedein afirma que o Mar Morto está "longe de estar morto" e que testemunhar essa transformação é a realização de uma profecia.

pexels-alexandre-rezende-6587356

Por fim, uma terceira situação peculiar envolveu uma cobra que saiu do Muro das Lamentações, em Jerusalém, assustando os fiéis durante suas preces. Esse incidente, ocorrido há alguns anos, foi registrado em vídeo pela Fundação do Muro das Lamentações. A presença da serpente nesse local sagrado levou alguns internautas a associá-la ao Livro de Gênesis, que conta a história de Adão e Eva sendo tentados a sair do Jardim do Éden.

Embora esses eventos possam parecer desconcertantes, é importante notar que muitas dessas interpretações são baseadas em crenças religiosas e teorias da conspiração. Ainda assim, eles continuam a alimentar debates e especulações sobre o que o futuro reserva para o mundo e se esses sinais são, de fato, prenúncios do apocalipse ou da chegada do Messias.