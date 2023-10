Sonho alcançado: jovem do maranhão supera desafios e estuda nos EUA

Uma jovem do Maranhão que foi aceita em cinco universidades internacionais finalmente alcançou seu sonho nos Estados Unidos, graças à generosidade de doações online.

Hayêssa, originária do interior do Maranhão, conseguiu ingressar no curso de psicologia na Pacific Lutheran University, em Washington, após uma década de preparação e grande esforço.

Ela lançou uma campanha para custear sua educação nos Estados Unidos no primeiro semestre deste ano. O projeto recebeu apoio significativo do público através de uma plataforma de financiamento coletivo chamada “Só Vaquinha Boa”.

Apesar das dificuldades, Hayêssa não desistiu. Com determinação e criatividade, ela organizou rifas entre amigos e familiares, além de usar algumas economias de seu pai. Mesmo enfrentando críticas e descrença de algumas pessoas, ela perseverou.

A estudante ganhou uma bolsa de US$ 43 mil e o valor anual da faculdade é de US$ 65 mil, (aproximadamente R$ 320,4 mil). Para que ela conseguisse viajar, ainda faltavam US$ 21 mil dólares, para arcar com seus gastos do primeiro ano fora e tirar o visto.

A campanha, intitulada ‘Fly High’ (“voe alto” em tradução livre do inglês), recebeu apoio de doadores em todo o Brasil, permitindo que ela arrecadasse os fundos necessários para sua jornada acadêmica nos EUA.

Para Hayêssa, essa realização representa não apenas sua dedicação aos estudos, mas também a capacidade de superar obstáculos e provar que com determinação e apoio da comunidade, os sonhos podem se tornar realidade.

