Segredos do sorriso: sincero ou cortês, o que você não sabia

No mundo das expressões faciais, o sorriso é uma das mais poderosas e universais ferramentas. Transmitindo felicidade, alegria, confiança e diversas outras emoções positivas, esse gesto aparentemente simples esconde uma série de curiosidades surpreendentes. Vamos explorar cinco coisas que, talvez, você não sabia sobre sorrisos, segundo artigo publicado pela Muy Interesante.

Uma pesquisa conduzida pela Universidade Bangor, no Reino Unido, revelou que nem todos os sorrisos são iguais. Não reagimos da mesma forma a um sorriso cortês e educado como reagimos a um sorriso sincero.

Quando alguém sorri de maneira espontânea, identificamos isso mais rapidamente do que quando o sorriso é forçado por compromisso ou cortesia. Isso ocorre porque nosso cérebro reconhece sorrisos sinceras como uma recompensa social, estimulando interações positivas.

Pesquisadores da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, descobriram que sorrir de orelha a orelha pode nos fazer ser mais memoráveis. Experimentos mostraram que a atividade no cérebro, incluindo a cortéx orbitofrontal e o hipocampo (onde a memória reside), é maior quando aprendemos e recordamos os nomes de pessoas que sorriem.

Nossos "neurônios espelho" desejam lembrar pessoas amáveis, o que é crucial para futuras interações.

Um estudo da Universidade de Amsterdam revelou que a forma como sorrimos pode afetar a nossa aparência em relação à idade. Pessoas com mais de 40 anos parecem mais jovens quando sorriem genuinamente, enquanto aqueles com menos de 40 podem aparentar mais idade quando sorriem. Assim, gestos neutros podem ser preferíveis para quem busca parecer mais jovem.

Um estudo da Universidade de Sevilla descobriu que os sorrisos das pessoas mais influentes do mundo têm características específicas. A gengiva superior não deve ficar exposta mais de 1 ou 2 milímetros, a exposição da gengiva inferior deve ser menor que a superior, e o lábio superior deve ser mais proeminente que o inferior. Essas características são comuns nos sorrisos das personalidades destacadas pela revista Time entre 2006 e 2010.

A pesquisa revela que a origem do nosso sorriso remonta às expressões faciais dos gorilas. Um estudo publicado no "American Journal of Primatology" descreve que os gorilas sorriem enquanto brincam, sinalizando amizade ao mostrar os dentes.

Os pesquisadores da Universidade de Plymouth (Reino Unido) acreditam que esse comportamento nos primatas é a base da nossa própria expressão de alegria.

O sorriso é muito mais do que apenas um gesto de felicidade. Ela afeta a nossa percepção, memória, idade aparente e até mesmo o nosso status social. Portanto, da próxima vez que você sorrir ou observar alguém sorrindo, lembre-se de que há mais acontecendo por trás desse gesto universal do que aparenta à primeira vista.