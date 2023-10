Segredo: o que faz pessoas mais longevas felizes e saudáveis

Em todo o mundo, existem lugares onde as pessoas não apenas vivem mais, mas também desfrutam de uma alta qualidade de vida em sua velhice. Essas áreas, conhecidas como "zonas azuis", são reconhecidas por serem os redutos de longevidade extrema e uma vida livre de doenças na meia-idade, como foi relatado ao veículo "Muy Interesante".

O termo "zonas azuis" foi cunhado por Dan Buettner, um explorador e jornalista, que começou a investigar a longevidade em 2000, quando viajou para Okinawa, no Japão. Após essa primeira viagem, Buettner e sua equipe de cientistas e demógrafos exploraram o mundo em busca de comunidades que não apenas vivessem mais, mas também tivessem uma alta qualidade de vida em sua velhice. Cinco regiões se destacaram por sua extraordinária longevidade e vitalidade.

Em 2012, os pesquisadores Gianni Pes e Michel Poulain identificaram Cerdeña, na Itália, como a região com a maior concentração de homens centenários. O conceito de "zonas azuis" originou-se do trabalho demográfico desses pesquisadores, que desenharam círculos azuis no mapa para indicar os lugares de longevidade extrema.

Recentemente, a série documental "Vivir 100 años: Los secretos de las zonas azules" estreou na Netflix Espanha, trazendo à tona novamente o tema das "zonas azuis". Dan Buettner viajou para cinco lugares onde as pessoas vivem mais e têm uma vida ativa: Okinawa (Japão), Cerdeña (Itália), Loma Linda (Califórnia), Ikaria (Grécia) e Nicoya (Costa Rica).

No documentário, ele identificou quatro coisas que essas pessoas têm em comum e que contribuem para sua felicidade e longevidade:

pexels-vlada-karpovich-5790837

1. Movimentação natural:

Habitantes das "zonas azuis" não dependem da tecnologia para se locomoverem. Eles caminham, fazem trabalhos manuais e se dedicam à jardinagem, mantendo uma atividade física de baixa intensidade ao longo do dia.

2. Visão positiva da vida:

Pessoas nas "zonas azuis" geralmente têm uma perspectiva otimista da vida e alguma forma de fé. Eles fazem pausas quando necessário e descansam intencionalmente, priorizando seu propósito na vida.

3. Alimentação sábia:

A dieta é baseada em vegetais, frutas, frutos secos e tubérculos, como o boniato. As porções são moderadas, e os alimentos frescos são uma prioridade, uma vez que a jardinagem é comum nas "zonas azuis".

4. Valorização das conexões:

A família é fundamental, e o tempo com os entes queridos é priorizado sobre o trabalho. A colaboração e manter o círculo social certo também desempenham um papel crucial na felicidade e longevidade.

Em resumo, as mesmas coisas que contribuem para uma vida longa e saudável são as que fazem a vida valer a pena. As "zonas azuis" revelam que um estilo de vida ativo, mentalidade positiva, alimentação equilibrada e conexões sociais são os verdadeiros segredos para uma vida longa e feliz.