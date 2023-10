"Pontes do Diabo", lendas que desafiam o tempo na Europa

Na Europa, entre rios e lendas, diversas pontes históricas são envoltas em narrativas diabólicas, formando um fascinante conjunto de monumentos. Conforme o Flipar, estas "Pontes do Diabo" cativam a imaginação e desafiam os corajosos a atravessarem não apenas seus arcos de pedra, mas também as histórias que as cercam.

Imagem: Ghena Kruk/Unspalsh

Ponte della Madalena

A Ponte della Madalena, em Borgo a Mozzano, Itália, erguida entre os séculos 11 e 12, tem uma lenda curiosa. O construtor, desesperado com enchentes, fez um pacto com o Diabo. Até hoje, nas noites de outubro, o Diabo aparece na forma de um cão, tornando o local um evento folclórico no Halloween.

Imagem: Alessio Zaccaria/Unsplash

Old Bridge

Na cidade de Céret, nos Pirineus Orientais, a Old Bridge conta com um só arco de 45 metros, resistindo desde o século 14. A lenda sugere que o Diabo tentou dificultar a construção, tornando a travessia uma experiência única.

Rakotzbrücke

A Rakotzbrücke, no Parque Kromlau, Alemanha, construída em 1860, forma um círculo quando refletida na água. A lenda afirma que apenas o Diabo poderia realizá-la, e, na noite de 1º de maio, bruxas alemãs se reúnem para observar a ponte e a Floresta Negra.

Ponte de Pontarfynach

A Pontarfynach, em Ceredigion, Gales, conta com três pontes sobrepostas, cada uma com sua história. Segundo a lenda, o Diabo exigiu a primeira alma que atravessasse, mas uma mulher esperta lançou pão, garantindo a segurança de seu cachorro.

Ponte do Diabo

A Ponte do Diabo em Tarragona, Espanha, erguida durante o Império Romano, é adornada com uma lenda intrigante. Diz-se que o Diabo a construiu em troca da alma de uma donzela, entregue no local. Apesar dos seus 217 metros de altura, a ponte é um desafio para os curiosos.

Imagem: Noritz Kindler/Unsplash

Bulgária

A Ponte sobre o Rio Arda, Bulgária, construída entre 1515 e 1518 pelos otomanos, apresenta arcos e lendas. A estrutura, com 56 metros de comprimento, é um testemunho histórico e visual, com pequenos arcos marcando o nível das águas.

Suíça

A mais famosa ponte do SchöllenenGorge, Suíça, é conhecida por uma estratégia singular. Um pastor fez um pacto com o Diabo, mas os aldeões enviavam cabras, não almas humanas, para atravessarem primeiro. Uma mulher idosa com uma cruz impediu a destruição da ponte.

Imagem: Xhiliana Cane/Unsplash

Essas "Pontes do Diabo" não apenas desafiam a arquitetura, mas também testemunham lendas que ecoam através dos tempos, atraindo os corajosos a explorarem o sobrenatural sob suas pedras.