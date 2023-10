Pai se irrita ao descobrir que a esposa tomou uma decisão sobre o uso da babá eletrônica

Uma mãe está passando por momentos complicados depois de tomar sozinha uma decisão sobre os cuidados de seu filho. Sem consultar o marido, ela decidiu que apenas uma babá eletrônica é o bastante para cuidar do filho do casal quando eles não estiverem em casa.

Contando o ocorrido no Reddit, o marido explica que eles são pais de uma criança pequena assim como seus vizinhos, que moram na casa ao lado. Segundo ele, os imóveis são separados apenas por um corredor e é possível olhar o interior das casas caso as janelas e portas estejam abertas e sem cortinas.

“Minha esposa e o casal da casa ao lado conversaram e decidiram, enquanto eu não estava por perto ou ciente da conversa, que se um dos casais decidir sair é possível fazer isso sem se preocupar em pagar por uma babá”.

“Segundo o combinado entre eles, o casal só precisa deixar o monitor da babá eletrônica com o outro casal, que se responsabilizará por ‘olhar’ as crianças. Eles disseram que fariam isso somente quando as crianças estivessem dormindo, assim não ficariam acordados sem supervisão”, revela o pai.

Ele foi completamente contra

Seguindo seu relato, o homem conta que apesar do sinal da babá eletrônica ser estável entre as duas casas, a ideia está completamente fora de cogitação.

“Na mesma hora que ouvi isso eu disse não. E se acontecer alguma emergência enquanto o bebê está dormindo? O sinal do monitor pode cair e ninguém perceber. E se as crianças acordarem e derem de cara com uma casa vazia”?

“Minha esposa então foi até o outro casal e disse que não seguiríamos com o combinado por conta das minhas preocupações, mas agora eles estão agindo de forma fria comigo desde que a minha decisão foi comunicada”, revela o homem que questiona os outros usuários do Reddit sobre sua atitude.

Para os demais, ele agiu corretamente ao se recusar a aceitar este tipo de acordo.

“É uma ideia completamente terrível e perigosa. Você agiu corretamente”, comentou uma pessoa.

“É algo completamente irracional! Um monitor eletrônico nunca vai substituir uma babá humana”, finalizou outra.

