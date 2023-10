Novo Breaking Bad? Professor perde emprego por ter laboratório de metanfetamina

Um professor da Universidade Estadual de Michigan (MSU) perdeu o emprego devido a revelações chocantes sobre seu passado. Brendan Doyle, que foi preso em março de 2020 por administrar um laboratório clandestino de metanfetamina, estava lecionando na MSU até recentemente. No entanto, estudantes preocupados com seu comportamento "problemático" decidiram investigar e acabaram descobrindo seu histórico criminal, de acordo com a Fox17.

Imagem: Gabinete do Xerife da Paróquia de Lafourche

Doyle havia sido preso por administrar um laboratório ilegal de metanfetamina enquanto era professor da Universidade Estadual Nicholls, na Louisiana. Ele se declarou culpado e foi condenado a 180 dias de prisão, mas cumpriu apenas 90. Essas informações não foram detectadas durante sua contratação pela MSU, já que seu nome aparecia como "B. Michael Doyle" em vez de "Brendan Doyle", o nome usado durante sua prisão.

Os problemas começaram quando os alunos ficaram alarmados com o comportamento do professor. Mackenzie Albee, uma estudante, descreveu Doyle como "problemático e impaciente".

Ele teve explosões de raiva nas primeiras aulas e chegou a mandar os alunos calarem a boca. Após cancelar várias aulas alegando estar doente, os alunos começaram a investigar e encontraram informações sobre sua prisão.

Após levar suas preocupações aos chefes de departamento, os alunos foram informados de que a aula seria temporariamente cancelada devido a um "problema de saúde do instrutor". O presidente do departamento de cinesiologia, Panteleimon Ekkakakis, admitiu um erro de data em relação à divulgação da prisão de Doyle.

A MSU afirmou que a verificação de antecedentes criminais de Doyle não revelou acusações ou condenações, mas ainda assim ele foi colocado em licença em setembro e não faz mais parte da equipe da universidade desde a segunda-feira (9/10).

O incidente gerou comparações com a série de televisão Breaking Bad, na qual um professor de química inicia um laboratório de metanfetamina. O caso de Brendan Doyle demonstra a importância de verificações rigorosas de antecedentes e a necessidade de garantir a segurança dos estudantes em ambientes acadêmicos. O Post procurou a MSU para comentários adicionais sobre o caso.