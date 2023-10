Noiva não convida filha da sua dama de honra por causa de cadeira de rodas

Há momentos em que a celebração do amor e da amizade se torna um campo minado de decisões difíceis. Recentemente, uma noiva se encontrou no centro de uma polêmica ao decidir não convidar a filha deficiente da sua dama de honra para o casamento. Uma amizade de longa data foi posta à prova por causa de uma questão de acessibilidade.

As duas mulheres, melhores amigas desde a escola, planejavam compartilhar momentos inesquecíveis no casamento. A dama de honra estava pronta para ajudar em todos os preparativos, desde a despedida de solteira até a escolha do vestido da noiva.

No entanto, o sonho de compartilhar esse dia especial foi desfeito quando a noiva comunicou à dama de honra que sua filha deficiente não poderia comparecer ao casamento, como informado ao Mirror.

A dama de honra, em um desabafo no Reddit, compartilhou sua mágoa. Ela tem uma filha de 7 anos chamada Lily, que nasceu com uma condição congênita que a obriga a usar uma cadeira de rodas. Jane, sua melhor amiga "desde o ensino médio", sempre foi solidária com a filha e a conhece desde o nascimento.

Quando Jane anunciou que estava se casando, a dama de honra ficou emocionada. Ela assumiu que as devidas providências seriam tomadas para acomodar Lily, especialmente quando Jane a convidou para ser a dama de honra.

À medida que o grande dia se aproximava, a dama de honra notou que o local escolhido para o casamento não tinha nenhuma acessibilidade para pessoas com deficiência, o que a preocupou. Quando ela trouxe o assunto à tona, Jane alegou que o local histórico não poderia fazer as adaptações necessárias e sugeriu que a dama de honra deixasse Lily com uma babá no dia do casamento.

Em vez de contar à filha que ela não poderia ir ao casamento por causa de sua deficiência, a dama de honra decidiu não participar do casamento. Isso causou um conflito com a noiva, que se sentiu injustiçada.

Os amigos em comum das duas ficaram divididos, deixando a dama de honra questionando se sua decisão foi correta ou se foi movida pela emoção. A maioria das opiniões apontou que a noiva nunca deveria ter convidado Lily se não estava disposta a fazer as adaptações necessárias para a cadeira de rodas.

Essa polêmica levanta questões sobre inclusão e amizade, mostrando como decisões difíceis podem abalar relacionamentos. A maioria dos comentários apoiou a dama de honra, destacando a importância de considerar as necessidades de todos os convidados, independentemente de suas limitações.

A situação serve como um lembrete de como a compreensão e a empatia são cruciais ao planejar eventos especiais, especialmente quando se trata de amigos de longa data.