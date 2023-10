Enquanto limpava a despensa de sua casa, uma mulher notou algo diferente na parte de trás do armário. Ao analisar com cuidado, percebeu a existência de um ponto cinza no local, aparentemente um mofo. No entanto, começou a se mover quando tocada. O caso, extraído do portal The Dodo, aconteceu em Tasmânia, na Austrália.

“Ela viu um monte de ‘mofo’ no canto mais distante, deixando-a se perguntando: ‘O que vazou?’”, escreveu Wildlife and Community Together Tasmania em uma postagem no Facebook.

A fim de alcançar o aparente mofo no armário, portando um pano na mão, a mulher tentou eliminar a mancha ao esfregar. Foi quando o ponto cinza alocado começou a se mexer.

“[Isso] a assustou muito!” A organização da Tasmânia escreveu no post.

Assustada pelo movimento inesperado, a mulher deu um salto. Em seguida, percebeu se tratar de um animal. No início, achou que poderia ser um rato, mas não tinha certeza. Imediatamente ela comunicou o cuidador local de vida selvagem, Jude Lennox, a fim de receber assistência.

Mulher toma susto ao encontrar ‘mofo’ na despensa de casa que se movia (Reprodução/Jude Lennox)

Identidade revelada

Após chegar ao local, Lennox bateu o martelo sobre a identidade do pequeno animal. Se tratava de um gambá oriental, um pequeno marsupial nativo da Tasmânia e do sudeste da Austrália.

De acordo com Lennox, gambás orientais costumam ser tímidos e esquivos. Foi uma surpresa tê-lo encontrado na casa da mulher.

A posição “estranha” no animal na dispensa tinha a ver com seu estado de torpor, uma forma de hibernação. Lennox o levou para casa e permitiu que o animal hibernasse em um lugar mais tranquilo e apropriado.

“Como toda a nossa incrível vida selvagem, é nossa responsabilidade proteger e valorizar esta e todas as outras espécies”, disse Lennox ao The Dodo. “Devemos acabar com a indiferença geral demonstrada pela nossa vida selvagem e pelo seu bem-estar.”