Mulher é elogiada por se recusar a dar o anel de herança familiar à meia-irmã em seu noivado

Uma mulher de 20 anos está sendo aplaudida por sua coragem ao recusar o pedido de sua meia-irmã para usar um anel de noivado de família. A decisão, no entanto, gerou tensão na família, já que seu pai e madrasta não estão satisfeitos, segundo relatos ao Mirror.

A história remonta ao tempo em que o pai da mulher propôs casamento à sua mãe. Na ocasião, seus avós paternos deram a ele um anel de família para selar o compromisso. Segundo a mulher, seus avós adoravam sua mãe e a consideravam como uma filha, desejando assim recebê-la na família com o anel.

A mãe da mulher valorizava muito essa joia e, antes de falecer, havia discutido com os avós sobre mantê-la em segurança para que sua filha pudesse usá-la no futuro. No entanto, os problemas começaram após a morte da mãe da mulher e o subsequente casamento de seu pai.

De acordo com a mulher, em um post no Reddit, a segunda esposa de seu pai ficou chateada por não ter sido oferecido o anel da mesma forma que sua mãe. Ela explicou: "meus avós explicaram que o anel estava sendo guardado para mim, já que a última proprietária desejava que seu único filho (ou seja, eu) o tivesse. A esposa de meu pai entrou no casamento com uma filha, assim como meu pai tinha a mim. Eu tinha 9 anos e ela tinha 7. Agora temos 22 (eu) e 20 (ela)".

A meia-irmã da mulher ficou noiva há algumas semanas, e seu namorado propôs sem um anel, pois queria que ela escolhesse um. Ela decidiu perguntar ao pai se poderia ter o anel de noivado da família.

"Ele consultou meus avós, que recusaram. A esposa de meu pai disse a meus avós que, mesmo que não fosse para ela, o anel ainda seria destinado à neta deles. Eles responderam que não era a neta para quem o anel fora destinado originalmente, e a meia-irmã não era filha de minha mãe, portanto, não teria direito a ele, e minha mãe teria odiado vê-lo ir para a meia-irmã".

Quando a tentativa de conversar com os avós não deu certo, o pai da mulher e sua esposa vieram falar com ela. Segundo ela, sua meia-irmã estava chateada porque os avós não haviam ignorado o que sua mãe queria, já que ela tinha problemas de abandono.

"Seu pai a abandonou, nenhuma parte de sua família biológica a quer, e meus avós e tios são a única família estendida que ela já teve, mas ela sempre sentiu que eles me favoreciam por quanto amavam minha mãe e com que frequência falavam sobre ela e sobre nós (eu e minha mãe). Vê-los recusá-la realmente a abalou", compartilhou a mulher.

"Então, meu pai e sua esposa queriam que eu resolvesse a situação e me pediram para pegar o anel e depois entregá-lo a ela. Meu pai disse que isso significaria muito para minha meia-irmã, e embora eu não ficasse com o anel, ainda poderia conseguir outro e fazer um membro da família feliz".

"Sua esposa disse que ambas viveram à sombra de minha mãe desde o início, e esta poderia ser uma ocasião em que não fossem tratadas como secundárias em relação a minha mãe. Ela disse que sua filha sempre me adorou e nunca me viu como uma meia-irmã, e doía a ela que eu nunca a tenha visto como uma irmã".

"Eu me recusei a dar o anel de noivado para minha meia-irmã, e meu pai e sua esposa me disseram que eu estava sendo egoísta e cruel", finalizou.

Os usuários do fórum em peso deram razão a ela.