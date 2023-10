Mulher de 104 anos morre 1 semana após se tornar a skydiver mais velha do mundo

Dorothy Hoffner, a mulher de 104 anos que recentemente bateu o recorde mundial de paraquedismo, faleceu na segunda-feira (9/10). A residente de Chicago (EUA) ganhou atenção internacional após se tornar a pessoa mais idosa a saltar de paraquedas em 1º de outubro. Antes do salto de Hoffner, a recordista mais velha era Rut Linnéa Ingegärd Larsson, da Suécia, conforme o Guinness World Records, que conquistou o título em maio de 2022, aos 103 anos.

A Skydive Chicago e a United States Parachute Association confirmaram a passagem de Hoffner em um comunicado obtido pela revista People.

muzammil-soorma-R11bppS4q8o-unsplash

"Estamos profundamente tristes com o falecimento de Dorothy e nos sentimos honrados por termos feito parte da realização de seu salto de paraquedas com recorde mundial", dizia o comunicado.

A Skydive Chicago estava trabalhando com o Guinness World Records para certificar a conquista de Hoffner, conforme relatou o Fox 32 Chicago.

Joe Conant, amigo próximo de Hoffner, disse ao "The Chicago Tribune" que ela faleceu tranquilamente durante o sono. Sua morte foi inesperada, acrescentou. "Isso foi um grande choque", disse Conant. "Ela dedicou uma quantidade incrível de seu espírito e vida a todos nós, e nos inspirou."

Conant trabalhava como cuidador na Brookdale Senior Living quando conheceu Hoffner há cinco anos, conforme o "The Chicago Sun-Times". Ele lembra de ter contado a Hoffner, por volta de 2019, seus planos de fazer um salto de paraquedas.

"Ela disse com entusiasmo: 'eu quero ir', e eu pensei que ela queria apenas vir e assistir", disse Conant ao jornal. "Expliquei a ela tudo o que envolvia, e ela disse: 'sim, parece ótimo. Quero tentar'." Pouco tempo depois, Hoffner completou com sucesso seu primeiro salto no dia de seu 100º aniversário.

No entanto, Hoffner não contou à sua família que havia saltado de paraquedas até que recentemente apareceu na primeira página do "Tribune" após sua realização recorde, de acordo com o jornal de Chicago.

Hoffner também não gostava inicialmente da atenção da mídia que recebeu por sua conquista, mas acabou abraçando o destaque.

amy-workman-eeUVeWG3V5Q-unsplash

"Não estava fazendo isso pelo recorde mundial", disse Conant ao Tribune. "Ela estava fazendo isso porque queria fazer paraquedismo."

A Skydive Chicago e a United States Parachute Association ainda disseram sobre Hoffner em seu comunicado: "o paraquedismo é uma atividade que muitos de nós colocam em suas listas de desejos. Mas Dorothy nos lembra que nunca é tarde demais para viver a emoção de uma vida".

"Estamos eternamente gratos por o paraquedismo ter sido parte de sua emocionante e bem-vivida vida", acrescentaram. "Seu legado é ainda mais notável devido à atenção que o mundo deu à sua história inspiradora".