Mulher com maiores lábios do mundo agora busca ter as maiores maçãs do rosto

A influenciadora Andrea Ivanova, conhecida por ostentar os "maiores lábios do mundo", agora tem um novo objetivo: alcançar as "maiores maçãs do rosto" do planeta. Contudo, médicos estão alertando sobre os perigos de injetar mais preenchimento em seu rosto, já que isso pode ser fatal, de acordo com o Mirror.

Aos 25 anos, Andrea Ivanova, originária da Bulgária, já gastou uma estimativa de R$ 9 mil em preenchimento nas maçãs do rosto, além de ter realizado procedimentos no queixo, mandíbula e lábios. No entanto, os médicos demonstram preocupação em injetar mais preenchimento em seu rosto devido ao risco à sua saúde.

A influenciadora de mídias sociais iniciou sua busca por transformações estéticas em 2018, visando se parecer com uma boneca Bratz, e, desde então, já desembolsou impressionantes R$ 40 mil somente em preenchimento labial.

Apesar das preocupações dos médicos, Andrea está determinada a quebrar recordes e ignorar os alertas. Ela afirma: "Além de ter os maiores lábios do mundo, quero ter algumas das maiores maçãs do rosto também. Já fiz quatro injeções de ácido hialurônico nas maçãs do rosto, mas farei mais duas".

Embora ela agora queira um recorde mundial para suas voluptuosas maçãs do rosto, ainda não está satisfeita com seus lábios e acrescenta: "para o processo de cicatrização, preciso evitar pressão forte no rosto por até três dias depois. Meu objetivo é modelar e obter um aumento significativo, mas, é claro, ainda quero lábios maiores. Continuarei com mais injeções em ambos para torná-los ainda maiores".

Ela completa: "meus lábios ainda não estão grandes o suficiente, e eu os quero muito maiores do que agora. Todo mês, receberei mais preenchimentos, mas nem consigo contar quanto dinheiro já gastei no total. Há muitos comentários negativos sobre mim em todos os lugares, e muitas pessoas também não aprovam meu queixo aumentado".

Andrea admite que sua aparência extrema afetou sua vida amorosa e está em busca do seu "Sr. Certo". A amante de procedimentos estéticos revela que foi recusada no programa de namoro de sucesso "The Bachelor", explicando: "eu realmente queria participar do programa, porque poderia ganhar mais popularidade e talvez encontrar o amor? mas fiquei muito desapontada. Nesta temporada, o novo solteirão afirmou que não gostava de garotas com muitas intervenções estéticas".