‘Minha mãe me chamou de sugar baby, mas não gostou quando fiz o mesmo com ela’

Uma expressão que vem sendo utilizada constantemente acabou causando uma grande confusão no relacionamento de uma filha com sua mãe. Segundo ela, a mãe insiste em tratá-la como se fosse a “sugar baby” de seu namorado, sendo que ela sabe exatamente as implicações por trás do termo em questão.

Desabafando no Reddit, a filha conta que a tensão entre as duas ficou ainda pior quando ela decidiu “devolver na mesma moeda”.

Sem se identificar, a jovem de 22 anos conta que vive sozinha com sua mãe, de 37, e que nunca conheceu o pai. Apesar da idade, a mãe da jovem não aparenta estar perto dos 40 anos e, segundo palavras da filha, “é extremamente bonita e vive sendo confundida como minha irmã”.

“Minha mãe sempre lutou muito para me criar e ser independente. Ela se sente orgulhosa por não ter deixado qualquer homem ou sua família prover meus cuidados financeiros e eu acho incrível a força dela. Eu a admirava demais por isso, até que as coisas desandaram entre nós”.

“A família do meu namorado tem bastante dinheiro, então ele gosta de me presentear e surpreender, o que minha mãe não gosta que ele faça. Para ela, eu estou sempre me apoiando no dinheiro dele, o que não é verdade já que eu me sustento tendo dois empregos”, revela a jovem.

“No entanto, minha prima recentemente comentou sobre o termo ‘sugar baby’ na frente da minha mãe e agora ela tem certeza que é exatamente o que acontece comigo, o que claramente não é!”.

Ela perdeu a paciência

A mulher então conta que precisou explicar novamente para a mãe os significados do termo “sugar baby/daddy”, afirmando que são relacionamentos sem apego emocional, o que ela fez questão de reforçar não ser o seu caso.

“Nós estamos juntos há anos e nos amamos. Ele não é um ‘saco de dinheiro’, mas minha mãe não entende isso. Já conversei com meu namorado e ele me diz apenas para ignorar porque nós dois sabemos que não é isso, mas eu sinto que perdi o respeito dela”.

No entanto, as coisas mudaram de cenário quando a mãe da jovem apresentou seu novo namorado para a filha.

“Ela está namorando um cara mais velho, de 45 anos, e ele também é bem de vida e sempre a presenteia com joias, flores, cartões, saídas para restaurantes caros e tudo mais. Minha mãe está feliz e eu estou feliz por ela”.

“Notei a hipocrisia no fato dela aceitar os presentes, mas não falei nada para não a deixar abalada. Acontece que ontem meu namorado me presenteou com uma aliança e, na primeira oportunidade, minha mãe fez um comentário envolvendo ‘sugar baby’”.

“Por alguma intervenção divina, logo depois ela recebeu um grande buquê de flores com um convite para jantar, dizendo que ela não deveria se preocupar com nada além de se arrumar como se sentisse bem. Eu não pensei duas vezes e falei: ‘Que bacana! Agora somos duas sugar babies!’. Na mesma hora o sorriso dela desapareceu e ela disse que isso não era engraçado, e que era diferente. Eu fui embora e depois ela me mandou uma mensagem exigindo desculpas”, revela a jovem.

No entanto, para os usuários do Reddit, é a mãe quem deve desculpas a ela.

“Você agiu corretamente. Fale a ela que realmente é diferente, que você apenas estava tentando mostrar como se sente quando ela, repetidamente, te desrespeita dessa forma”, comentou uma pessoa.

“Eu acho que sua mãe começou a te chamar dessa forma por invejar a forma como seu namorado age com você”, finalizou outra.