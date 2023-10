Mãe lidera família criminosa em traficar droga em van de sorvete

Uma família criminosa causou pânico em uma tranquila vila rural do sudoeste do País de Gales, deixando os moradores apavorados ao cortar pneus e traficar drogas de uma van de sorvete. No centro desse nefasto esquema estava Lynne Leyson, a matriarca da família, que agora está foragida da polícia.

Lynne Leyson, descrita como a "força dominante" por trás da operação de tráfico de drogas, liderou uma organização criminosa baseada em sua fazenda próxima a Carmarthen. Essa família criminosa fornecia quantidades significativas de cocaína e maconha em todo o sudoeste do País de Gales.

A fuga de Lynne Leyson ocorreu depois que seu marido, Steven, e seu filho, Samson, foram presos por seus papéis na quadrilha. Ela não compareceu à audiência e foi condenada em ausência. Desde então, está desaparecida da comunidade, enquanto as autoridades continuam em busca de sua captura.

Imagem: Serviço de Notícias do País de Gales

Segundo o Mirror, a família Leyson aterrorizou os moradores locais, levando alguns a vender suas casas para fugir deles. Segundo informações, eles usavam uma caixa de areia próxima para entregas de drogas e mantinham os vizinhos sob chantagem para ocultar suas atividades criminosas.

A van de sorvete da família também era suspeita de ser usada para mais do que apenas vender sorvetes, com relatos de que quem chamasse a polícia acordaria com os pneus do carro cortados na manhã seguinte. Além dos Leysons, outras duas pessoas, Ritchie Coleman e Emma Calver-Roberts, foram presas por conspiração para fornecer drogas de classe A e B.

Imagem: Serviço de Notícias do País de Gales

A operação criminosa dos Leysons era administrada a partir de Capel Dewi, perto de Carmarthen, e abastecia cocaína e maconha em áreas próximas. A polícia, ao invadir a propriedade em outubro de 2021, encontrou uma quantidade substancial de drogas e uma pistola semiautomática.

Stephen Leyson, Lynne Leyson e Samson Leyson foram condenados por conspiração para fornecer drogas Classe A e Classe B. Stephen Leyson também foi condenado por posse de arma de fogo e recebeu uma sentença de 11 anos, enquanto Samson Leyson pegou seis anos de prisão. Lynne Leyson, entretanto, continua foragida, desafiando a busca incessante da justiça.

Imagem: Serviço de Notícias do País de Gales

A juíza Catherine Richards afirmou que esta foi a terceira vez que Lynne Leyson não compareceu ao tribunal e que ela parecia estar deliberadamente evitando a justiça. A juíza concluiu que a ré desempenhou um papel de liderança na conspiração, Lynne Leyson foi condenada a nove anos de prisão em sua ausência.