Mãe aos 60 anos: mulher concretiza sonho de ser mãe novamente através de fertilização in vitro

No dia 8 de outubro, na Santa Casa de Assis, no interior de São Paulo, uma mulher de 60 anos tornou-se mãe pela segunda vez ao dar à luz a pequena Rebeca. Vilma de Fátima Alves Di Raimo e seu marido, o agricultor Constantino Di Raimo, de 62 anos, superaram desaprovações familiares e enfrentaram o preconceito de muitas pessoas para embarcar em uma jornada de gravidez viabilizada por fertilização in vitro.

O casal, residente em Pedrinhas Paulista (SP), já é pai de uma filha de 36 anos e avós de um menino de 11 anos e uma menina de 9 anos, que agora são os tios de Rebeca. Vilma, uma professora, compartilhou em uma entrevista ao g1 que sempre desejou ter outro filho, mas as demandas da vida, incluindo estudo e trabalho, adiaram esse sonho. No entanto, finalmente, esse sonho tornou-se realidade.

Ela revelou que decidiram revelar a gravidez para a filha e outros familiares apenas quando ela estava em um estágio avançado. Inicialmente, todos ficaram chocados com a notícia, pois não esperavam que fosse possível tão rapidamente. Apesar do choque inicial, a filha de Vilma, que já é mãe e foi filha única durante 36 anos, ficou emocionada e agora está em casa ajudando e apoiando a nova irmã.

Antes de optarem pela fertilização in vitro, o casal considerou a adoção, mas Vilma estava decidida a passar pela experiência da gravidez. Com o auxílio da obstetra Simone Fink, eles começaram o tratamento.

“O casal tinha um sonho, e quando vieram até mim, eu disse que era viável. Embora tenham enfrentado desafios ao longo do caminho, tudo deu certo. A chave foi a responsabilidade da paciente, da clínica e de todos os profissionais envolvidos”, enfatizou a Dra. Fink.

Apesar de o Conselho Federal de Medicina aconselhar que 50 anos seja a idade limite para a gestação por meio de técnicas de reprodução assistida, essa recomendação não é uma norma rígida. A idade pode ser estendida, contanto que a mulher esteja saudável e ciente dos riscos associados à gravidez tardia. Acompanhamento médico regular, uma dieta saudável e outros cuidados são essenciais nesses casos.

“Desde o momento em que decidimos ter o bebê, eu sabia que não seria uma gestação natural, pois estou na menopausa. No entanto, mantive a fé de que seria possível; foi uma promessa divina que se realizou. Sempre fui muito saudável e estava ciente de todos os riscos, por isso me cuidei e tive ao meu lado uma equipe de profissionais altamente competentes”, declarou Vilma.

Agora, após receber alta na terça-feira (10), a “nova mamãe” está em casa, recebendo ajuda da filha mais velha, que agora é a irmã mais velha de Rebeca, nos cuidados com o bebê. Apesar dos desafios de ser mãe aos 60 anos, Vilma acredita que sua experiência pode inspirar outras mulheres a perseguirem seus sonhos.

