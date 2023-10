Homem se incomoda após sua esposa receber colar de aniversário de 15 mil reais do cunhado (Reprodução/Freepik - wirestock)

Um homem, de 27 anos de idade, contou ter estranhado o presente de aniversário recebido pela esposa, por parte de seu irmão. De acordo com ele no Reddit, por meio do usuário u/Throwa577, o colar presenteada valia 3 mil dólares (em torno de 15 mil reais).

“Sou casado com minha esposa há pouco mais de um ano. Na semana passada foi seu aniversário e ela recebeu um colar de diamantes de mil dólares do meu irmão”, iniciou o texto na rede social.

“Achei muito estranho, pois mesmo que meu irmão esteja longe de ser pobre, ele não é do tipo que dá presentes de milhares de dólares a ninguém e, especialmente, nunca deu à minha esposa algo tão caro quanto isso”, continuou.

Segundo o homem, sua parceira tratou o presente como algo comum e seu irmão se sentiu generoso, dando ainda mais abertura para seu estranhamento.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Internauta é criticado ao não querer vender sua casa de praia para ajudar irmã a conseguir um novo lar”

Caos nos relacionamentos

Após o ocorrido, o autor do relato decidiu comunicar a esposa de seu irmão sobre o presente, a fim de descobrir sua reação. No entanto, as coisas ficaram ainda mais complicadas.

“Ainda me sentia desconfortável com o presente e acabei contando para a esposa do meu irmão e ela ficou fora de si. Aparentemente, ela nunca concordou que meu irmão presenteasse outra mulher com um presente tão caro”, contou.

“Agora tanto meu irmão quanto minha esposa estão bravos comigo. Meu irmão por eu ter criado problemas em seu casamento e minha esposa que pensa que eu só falei sobre o presente para minha cunhada por estar inseguro”, continuou o desabafo.

O rapaz ainda contou que seu presente para a esposa não foi tão caro quanto o recebido pelo cunhado, além de ela achar exagero a reação da cunhada de seu marido. Isso porque ela acredita no recebimento de várias joias por parte da mulher.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.