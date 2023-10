Homem pula na piscina do Memorial do 11 de setembro

Um homem, aparentemente emocionalmente perturbado, saltou na piscina do Memorial do 11 de setembro, em Nova York, resultando em lesões, enquanto a polícia e autoridades de emergência responderam ao incidente.

Por volta das 13h30 (horário de Nova York) da segunda-feira (9/10), a polícia respondeu a um chamado no lado norte do Memorial do 11 de setembro e descobriu que o homem, que ainda não foi identificado publicamente, havia pulado na piscina.

Imagem: Redd F/Unsplash

As autoridades do Port Authority Police acessaram a área por uma porta de manutenção para socorrer o homem, conforme fontes informaram à CBS News.

A queda, estimada em cerca de 30 metros, resultou em lesões na perna esquerda e nas costas do homem. Ele foi prontamente atendido por uma equipe de serviços médicos de emergência e posteriormente transportado de ambulância para o Hospital Bellevue.

Felizmente, os ferimentos não foram fatais, e as acusações contra o homem ainda estão pendentes. Ele enfrentará uma avaliação psicológica, e as acusações criminais podem incluir invasão.

Um vídeo do incidente circulou nas redes sociais, mostrando o homem na água do Memorial.

Posteriormente, os seguranças colocaram correntes ao redor da piscina, reforçando a segurança do local.

O motivo do salto permanece incerto, aparentemente o homem teria feito isso por seu pai, embora não esteja claro se ele perdeu alguém nos ataques terroristas de 11 de setembro.

Imagem: Redd F / Unsplash

O Memorial do 11 de setembro possui duas piscinas localizadas onde as Torres Gêmeas estavam antes de desabarem em 11 de setembro de 2001. Cada piscina afunda 30 pés em uma bacia e desce outros 20 pés em um vazio central, de acordo com informações do site oficial do Memorial. Elas são cercadas pelos nomes de 2.983 pessoas que perderam a vida na tragédia, incluindo o atentado ao World Trade Center em 1993.