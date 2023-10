"Homem-Aranha pró-vida" escala consulado israelense

Maison Des Champs, conhecido como o "Homem-Aranha pró-vida" protagonizou um evento ousado e surpreendente na manhã de terça-feira (10/10), ao escalar o consulado israelense Chicago Accenture Tower, em Chicago (EUA). Sua escalada livre de 40 andares atraiu a atenção de espectadores horrorizados e levou à sua detenção por policiais, informou o Mirror.

O manifestante, famoso por suas escaladas de arranha-céus em prol do movimento antiaborto, usou sua conta no Instagram para transmitir ao vivo sua escalada. Durante a transmissão, um policial o questionou sobre suposta "conduta destruidora".

A motivação por trás da ação de Des Champs era arrecadar fundos para a instituição de caridade Let Them Live, a fim de ajudar uma jovem mãe chamada Sierra, que se encontrava em uma situação desafiadora após engravidar recentemente. Des Champs pretendia auxiliar Sierra a "escolher a vida para seu filho ainda não nascido" e proporcionar-lhe segurança financeira.

No auge de sua escalada bem-sucedida, o manifestante abriu uma lata de cerveja Ultra Right, alegando que estava cheia de água com gás e não álcool. No entanto, logo após alcançar o topo do prédio, ele foi detido pela polícia de Chicago.

Funcionários do consulado israelense ficaram chocados ao ver Des Champs escalando o prédio do lado de fora de suas janelas, enquanto gravavam as imagens e as compartilhavam nas redes sociais.

Uma campanha de arrecadação de fundos online foi lançada por Des Champs, que expressou suas intenções de ajudar Sierra a superar momentos difíceis e tomar uma decisão a favor da vida. O manifestante já havia escalado a Salesforce Tower em São Francisco em maio do ano passado.

É importante destacar que a ação de Des Champs ocorreu em um momento tenso, com aviões de guerra israelenses atacando a Faixa de Gaza, causando destruição e ameaçando a segurança da população local. Organizações humanitárias pediram a criação de corredores humanitários para fornecer ajuda à Gaza, enquanto Israel restringiu o acesso a alimentos, combustível e medicamentos na região. O cenário internacional reflete a complexidade e a urgência das questões enfrentadas pela comunidade global. O Hamas atacou Israel no sábado (7/10), fazendo mortos, feridos e reféns.