Descoberta antiga doença que pode se espalhar como um vírus entre frutos do mar populares

Pesquisadores europeus liderados pelo Dr. Adrian Baez-Ortega, do Instituto Wellcome Sanger, do Reino Unido, fizeram uma descoberta notável: a existência de um antigo tipo de câncer que se espalha como um vírus entre alimentos populares, incluindo frutos do mar e moluscos, segundo artigo do Mirror.

Durante séculos, duas cepas de câncer semelhantes à leucemia têm se espalhado entre os frutos do mar, em especial os mariscos. Essa descoberta intrigante lança luz sobre um fenômeno médico único.

Para compreender melhor esse fenômeno, os pesquisadores sequenciaram os genes dos tumores em 7 mil berbigões, moluscos comestíveis, em três dezenas de locais, abrangendo 11 países. As pesquisas foram realizadas entre 2016 e 2021, incluindo locais no Reino Unido, Marrocos, Portugal, Espanha e Irlanda.

Esse tipo de câncer entra no organismo dos moluscos através das guelras e se espalha pelo sistema circulatório. As células tumorais flutuam na água, assemelhando-se a bactérias microscópicas, antes de serem consumidas por outros moluscos.

Uma vez dentro do hospedeiro, essas células se multiplicam e se reproduzem, atacando outros moluscos. Surpreendentemente, os pesquisadores descobriram inconsistências nesse tipo de câncer, sugerindo que é diferente de qualquer outro câncer transmissível em animais.

Em particular, alguns tumores possuíam um número anormal de cromossomos. Os berbigões normais têm 38 cromossomos, enquanto os tumores encontrados tinham desde 11 até 354. A Dra. Alicia Bruzos, coautora e pesquisadora molecular da Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, observou que "clarificamos a existência de dois cânceres transmissíveis independentes, e suspeitamos que existam muitos outros tipos diferentes por aí".

pexels-julia-filirovska-8250719

A maneira como esse câncer se espalha entre os moluscos assemelha-se ao processo que ocorre com os diabos da Tasmânia, que coletam células cancerosas quando se mordem e brigam, bem como aos cães, que passam o câncer por meio da reprodução. Embora o câncer contagioso seja raro e afete apenas algumas espécies animais, a descoberta levanta a possibilidade de que outros tipos de câncer possam ameaçar os seres humanos.

No entanto, no mundo humano, apenas um punhado de casos de mães transmitindo câncer a seus bebês durante a gravidez foi registrado. Embora tenha havido alguns casos de câncer transmissível em seres humanos, isso geralmente ocorreu em configurações médicas ou de pesquisa em que a proteção da pele foi rompida.

Essa pesquisa desafia a teoria de que os cânceres precisam de genomas estáveis para sobreviver a longo prazo. O Dr. Daniel Garcia-Souto, outro coautor e pesquisador da Universidade de Santiago de Compostela, concluiu que "esses cânceres passaram por mudanças cromossômicas extremas e reorganização genética contínua por centenas ou milhares de anos, o que desafia a teoria de que os cânceres precisam de genomas estáveis para sobreviver a longo prazo".