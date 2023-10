Autoridades em alerta: bobcat ataca crianças e cães na Geórgia

Um bobcat agressivo causou pânico em uma cidade rural da Geórgia, atacando duas crianças e dois cães, levando as autoridades locais a emitirem um alerta à comunidade. O incidente ocorreu na área das estradas Melton e Williams McCurley, em Winterville, na última sexta-feira, por volta das 6h30 locais.

pexels-gabriele-brancati-7170711-1

Imagem: Gabriele Brancati / Pexels

As duas crianças atacadas foram identificadas como um menino e uma menina, sendo a vítima mais jovem uma criança de apenas 3 anos, informou Cody Gibbs, porta-voz do Departamento de Bombeiros e Resgate do Condado de Oglethorpe.

O incidente chocante não parou por aí. Segundo relatos, dois cães também foram atacados na mesma área na noite anterior ao ataque às crianças, levantando suspeitas de que o mesmo bobcat agressivo esteja envolvido em todos os incidentes. Gibbs chamou a série de eventos de "um conjunto definitivamente estranho de circunstâncias".

Vigilância

As crianças foram levadas para hospitais locais com ferimentos que não colocaram suas vidas em risco, mas devido à incerteza quanto ao estado do bobcat, foram tratadas como se fossem potenciais vítimas de raiva, segundo a People.

pexels-pixabay-263402

Imagem: Pixabay

Desde quinta e sexta-feira, não foram relatados ataques adicionais, mas as autoridades estão pedindo à população que permaneça vigilante e tome precauções adicionais quando estiverem ao ar livre.

"Se você mora nessa área, pedimos que esteja atento ao seu entorno e que fique de olho em seus filhos quando eles estiverem do lado de fora", alertou o Departamento de Bombeiros e Resgate do Condado de Oglethorpe.

chandler-cruttenden-VLivwRyw6N0-unsplash

Imagem: Chandler Cruttenden /Unsplash

O Gabinete do Xerife do Condado de Oglethorpe e o EMS do Condado de Oglethorpe não emitiram comentários imediatos sobre a situação. As investigações sobre o comportamento do bobcat continuam, e a comunidade permanece em alerta.