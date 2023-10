As previsões desta quinta-feira (12) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, de acordo com o tarot

Confira as revelações desta quinta-feira (11) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, de acordo com o tarot.

Aries

Seus signos compatíveis são Capricórnio, Leão e Libra. Você deve cortar todo o negativo do seu passado e olhar para o futuro, isso também se refere ao renascimento do seu ser. Você terá sorte em tudo relacionado a questões jurídicas e procedimentos pessoais, mas enfrentará problemas em questões amorosas com seus sogros.

Touro

Seu signo sempre encontrará a solução para o que vem sofrendo. Seus signos compatíveis são Aquário, Virgem e Escorpião. Você entrará em um estágio de abundância em sua vida. São tempos de crescer em toda a esfera económica e laboral, mas não se deixar levar pelos impulsos.

Gêmeos

Seus signos compatíveis para o amor são Libra, Sagitário e Aquário. Você deve cuidar de sua documentação pessoal, como passaporte, pagar impostos e colocar sua segurança social em ordem. Lembre-se que os geminianos são muito indecisos em seus assuntos pessoais e esta carta está lhe dando a orientação para organizar bem tudo ao seu redor.

Câncer

Seja mais profissional e constante em tudo o que for fazer e verá que a boa sorte o acompanhará esta semana. Você entrará em um estágio de ser abençoado por todas as estrelas para alcançar qualquer objetivo que estabeleceu para si mesmo.