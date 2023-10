Apple atualiza software do iPhone 12 para atender a requisitos de testes de radiação

A Apple anunciou na terça-feira (9/10) seus planos de cumprir com os requisitos de testes de radiação da França, através de uma atualização que impedirá o iPhone 12 de consumir mais energia quando em contato com superfícies estáticas.

A disputa entre a Apple e os reguladores franceses começou quando estes alegaram que o iPhone 12, disponível no mercado há três anos, emitia quantidades de radiação acima do permitido, o que levou à suspensão das vendas do dispositivo.

Na terça-feira, a Apple lançou uma explicação detalhada da discrepância entre as constatações da França e as de outros países onde o iPhone 12 estava à venda.

Em um comunicado publicado em seu site, a empresa afirmou que, por mais de uma década, seus iPhones vêm sendo equipados com sensores que permitem ao aparelho detectar a proximidade do corpo do usuário, mantendo assim os níveis de transmissão em patamares mais baixos.

Quando o telefone não está em contato com o corpo, como quando está sobre uma mesa, ele utiliza níveis ligeiramente mais elevados de potência de transmissão.

A Apple argumentou que o protocolo de teste utilizado pela L'Agence Nationale des Frequences não levou em consideração essa característica. Em resposta, a empresa lançou uma atualização de software que estará amplamente disponível para os usuários na França ainda neste mês. A atualização desativará a tecnologia de detecção do corpo, mantendo o telefone em níveis mais baixos de potência de transmissão o tempo todo.

Segundo a New York Post, a Apple enfatizou que o iPhone 12 ainda é seguro de usar, mesmo sem a atualização de software.

"Queremos que todos os usuários do iPhone 12 saibam que o aparelho é seguro e sempre foi. O iPhone 12 foi certificado para atender às regulamentações e padrões mundiais de transmissão de energia quando foi lançado em 2020, e desde então, nenhuma alteração foi feita que afetasse a transmissão de energia", afirmou a Apple em comunicado.