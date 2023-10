Amizades intergeneracionais: a chave para uma vida mais feliz

Na busca pela felicidade e pelo bem-estar, a pesquisa científica tem cada vez mais destacado a importância das amizades intergeracionais. Ter amigos de idades distintas, sejam eles mais jovens ou mais velhos, pode ser a chave para uma vida mais feliz e saudável.

Diversos estudos têm mostrado que as relações entre diferentes gerações contribuem significativamente para o nosso desenvolvimento emocional e pessoal, segundo artigo publicado pela Muy Interessante.

Nos anos 1980, a organização Big Brothers Big Sisters of America demonstrou o poder das relações intergeracionais ao conectar crianças a adultos afetuosos que atuam como mentores.

Um estudo realizado em 1995, envolvendo mil crianças, revelou que aquelas que tiveram mentores experimentaram uma diferença notável em áreas críticas de suas vidas. O consumo de drogas diminuiu em 46%, o absenteísmo escolar caiu 50% e o comportamento violento foi reduzido em 33%. Esses resultados ressaltam a importância vital das relações com adultos na vida das crianças.

O famoso Estudo de Harvard sobre a Felicidade, liderado pelo psiquiatra George Vaillant, mostrou que as relações são cruciais para uma vida longa e satisfatória. Vaillant enfatizou não apenas a importância das relações interpessoais, mas também das relações intergeracionais.

Em seu livro "Envejecer Bien" (Envelhecer Bem), ele destacou o papel das gerações mais velhas em investir, cuidar e desenvolver a geração mais jovem, chamando isso de "generatividade." Os adultos mais velhos que praticavam a generatividade tinham três vezes mais chances de serem felizes.

Uma pesquisa da AARP revelou que 93% das pessoas que tinham amigos de diferentes gerações experimentavam benefícios únicos em suas amizades. Aqueles com amigos mais velhos sentiam que seus amigos ofereciam uma nova perspectiva (61%), os inspiravam (44%) e serviam de modelo (40%).

Da mesma forma, os adultos com amigos mais jovens sentiam que seus amigos lhes permitiam ver o mundo de uma maneira diferente (54%) e compartilhar pontos de vista e experiências (37%).

Portanto, as amizades intergeracionais não apenas contribuem para o desenvolvimento pessoal, mas também enriquecem nossas vidas, proporcionando uma visão mais ampla do mundo e, por consequência, tornando-nos mais felizes. Cultivar amizades com pessoas de diferentes idades é uma escolha sábia para aqueles que buscam uma vida mais plena e satisfatória.