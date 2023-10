Surpreendente: qual a frequência ideal para lavar as toalhas?

A rotina de lavanderia pode parecer interminável, com montanhas de roupas sujas, lençóis e até tapetes de banho aguardando sua vez. Enquanto a maioria de nós segue a regra de lavar nossos lençóis a cada duas semanas, será que aplicamos o mesmo critério às nossas toalhas? A frequência ideal de lavagem de toalhas pode surpreender muitas pessoas. Anita Birges, uma especialista em organização de Sydney, Austrália, compartilhou insights valiosos sobre a limpeza das toalhas e a manutenção de um ambiente doméstico saudável com o The Mirror.

Anita ressalta que as toalhas frequentemente permanecem no banheiro, um dos lugares mais úmidos da casa e um ambiente propício para o crescimento de bactérias. De acordo com seus conselhos, aqui está o que você precisa saber sobre a frequência de lavagem de diferentes tipos de toalhas:

Anita recomenda lavar as toalhas de banho a cada 3-5 usos. Para garantir uma limpeza eficaz, ela sugere usar o ciclo de algodão na máquina de lavar, ajustado a 60°C. Isso ajuda a eliminar qualquer acúmulo de bactérias.

Já os tapetes e roupões de banho devem ser lavados pelo menos uma vez por semana para manter um ambiente higiênico.

Para os panos de prato, a recomendação é uma lavagem semanal. Anita enfatiza a importância de não misturá-los com roupas sujas, usando um balde separado para itens como panos de microfibra e toalhas de mão que podem ser usados no chão.

Se você não é do tipo que passa o dia inteiro de pijama, pode lavá-lo a cada três usos. Lave as roupas de dormir com roupas de cores semelhantes, mas se ocorrerem manchas difíceis, coloque-as imediatamente na cesta de roupa suja.

Toalha-e-almofada-Designecologist-Pexels

Imagem: Designecologist / Pexels

Choque

Recentemente, um estudo realizado pela Showers To You revelou hábitos surpreendentes de lavagem de toalhas no Reino Unido. Mais de um milhão de britânicos admitiram lavar suas toalhas apenas uma vez por ano. Essa prática é alarmante quando consideramos que uma única toalha lavada pode conter cerca de 190 mil contagens de bactérias, número que aumenta significativamente após o primeiro uso - em uma semana, o número de bactérias pode chegar a impressionantes 94 milhões.

A pesquisa também mostrou que 67% dos britânicos esperam por sinais visuais de que a toalha precisa ser lavada, enquanto 61% se baseiam no odor. No entanto, 15% dos entrevistados admitiram lavar as toalhas apenas quando elas ficam duras, e 11% não se preocupam com questões de higiene relacionadas à falta de lavagem frequente.

Lavagens regulares de toalhas não são apenas essenciais para manter a higiene, mas também para garantir um ambiente saudável em casa. Portanto, siga as dicas de especialistas como Anita Birges e mantenha suas toalhas limpas e livres de bactérias. Sua saúde e bem-estar agradecem!