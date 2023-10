Sinais de que você é "super responsável" e está se sobrecarregando para agradar

A responsabilidade é uma qualidade admirável, mas quando levada ao extremo, pode se tornar um fardo. Pessoas excessivamente responsáveis muitas vezes se tornam "agradadores" e negligenciam suas próprias necessidades e sentimentos em prol dos outros. A psicóloga Dra. Lalitaa Suglani explicou recentemente em uma postagem no Instagram que essas pessoas frequentemente fazem coisas boas pelos motivos errados, porque não conhecem outra maneira de lidar.

Há sinais claros de super responsabilidade, incluindo sentir culpa ao dizer não ou ser você mesmo, dificuldade em pedir ou aceitar ajuda, medo de "ofuscar os outros", independência extrema e a incapacidade de confiar que os outros assumirão responsabilidades para que você o faça.

Além disso, as pessoas excessivamente responsáveis frequentemente desempenham o papel de terapeutas para seus entes queridos, mas ressentem quando as pessoas "se sentem no direito" de sua bondade. Elas também costumam relegar suas próprias emoções e necessidades e absorver as dos outros.

Dicas

Para romper com esse hábito, Suglani incentiva aqueles que podem ser super responsáveis a estabelecer limites para si mesmos. Ela enfatiza que os limites são sobre você e suas necessidades, e lembra que não podemos mudar outras pessoas.

Segundo a Harvard Business Review, visualizar o que está sob sua responsabilidade e o que você poderia delegar aos outros usando um gráfico de pizza pode ser útil. Isso pode ajudar a evitar o esgotamento e a ressentimento, levantou o New York Post.

A super responsabilidade pode ser uma armadilha sutil que, quando não corrigida, pode levar ao esgotamento. É fundamental encontrar um equilíbrio mais apropriado. Tomar 100% de responsabilidade, mas não mais, pode evitar estresse desnecessário e ajudar os outros a crescer.

Portanto, se você se vê constantemente sobrecarregado pelo desejo de agradar às pessoas e cuidar de tudo, considere a possibilidade de estabelecer limites e compartilhar a carga de responsabilidades com os outros. Isso não apenas aliviará seu estresse, mas também permitirá que todos cresçam e se empoderem.