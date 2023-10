Segredo: a forma correta de usar o ralador de cozinha

Uma novidade na cozinha está deixando muitos cozinheiros de queixo caído. Aparentemente, nós temos usado nossos raladores de cozinha da forma errada durante todo esse tempo, resultando em uma verdadeira bagunça na bancada, em vez de ingredientes onde deveriam estar.

A descoberta dessa técnica revolucionária veio através da usuária do TikTok conhecida como Trish. Ela compartilhou um vídeo onde revelou que só recentemente percebeu que estava usando seu ralador de maneira incorreta.

No início do vídeo, ela demonstrou a "forma errada", segurando o ralador na posição vertical e deslizando uma cenoura na direção oposta, como relata o Mirror.

Mas a verdadeira revelação veio quando ela explicou: "simplesmente coloque o ralador na posição horizontal e tudo vai cair dentro dele, sem fazer sujeira". A usuária do TikTok @trishisroyal então ralou a cenoura com o ralador deitado em uma tábua de cortar, mostrando que todas as peças caíram diretamente na superfície metálica abaixo.

Ela concluiu: "agradeça-me depois", enquanto mostrava o interior do ralador aos espectadores. A resposta foi imediata, com comentários elogiosos. Um usuário admitiu: "obrigado!!! Eu usei errado a minha vida toda!". Outro ecoou: "genial!". Um terceiro disse: "eu tenho feito isso por anos!".

Essa revelação vem logo após o chef de TV Phil Vickery compartilhar sua dica para cozinhar batatas assadas de forma mais eficiente. Durante uma aparição no programa "This Morning", ele aconselhou os espectadores a reduzirem o tempo de cozimento simplesmente pegando uma colher comum da gaveta da cozinha.

Demonstrando seu truque inteligente, Vickery explicou: "algumas coisas para lembrar, sim, elas consomem um pouco de energia - e Alice (Beer, jornalista de consumo) já me repreendeu por cozinhá-las duas vezes. No entanto, você pode colocá-las no micro-ondas e terminar no forno para obter uma pele crocante".

Ele continuou: "quando você enche e coloca de volta no forno, você não precisa manter o forno ligado, pode finalizá-las no grill para economizar energia. Agora, uma coisa importante a dizer é - sempre, sempre, sempre use uma faca afiada e faça cortes na batata ao redor dela (antes de cozinhar), porque elas podem explodir de outra forma".

Vickery estimou que esse truque economizaria de 15 a 20 minutos no tempo total de cozimento, fazendo com que sua batata estivesse pronta em "35 a 40 minutos em vez de uma hora". Ele ainda acrescentou que esse truque poderia ser experimentado com qualquer vegetal de raiz que você coloca no forno.

Com essa técnica de ralador inovadora e a dica inteligente de Vickery, a cozinha nunca foi tão eficiente. Não deixe de experimentar essas dicas na sua próxima aventura culinária!