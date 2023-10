Ratos sentem emoções, comprova estudo

No mundo da ciência, os ratos têm sido tão vilões quanto heróis, provocando plausivelmente e desempenhando papéis envolvidos na pesquisa biomédica. No entanto, uma descoberta fascinante vem desafiando nossas concepções sobre esses roedores: eles possuem uma vida emocional complexa, segundo Muy Interesante.

Contrariando a crença popular de que os ratos são guiados apenas por instintos básicos, os pesquisadores revelaram uma realidade surpreendente. Essas criaturas demonstram uma inteligência notável, habilidade para resolver problemas e até mesmo emoções complexas como alegria e frustração.

Demonstram sentimentos

Uma pesquisa inovadora desenvolvida pela cientista Annika Stefanie Reinhold, do Centro Bernstein de Neurociência Computacional da Universidade Humboldt de Berlim, Alemanha, lançou luz sobre a vida emocional dos ratos.

Em um estudo publicado na renomada revista "Science", os pesquisadores exploraram os sentimentos dos ratos através de um jogo de esconderijo.

Durante os experimentos, os ratos se envolveram em brincadeiras de esconderijo com humanos. O resultado foi notável: os resultados obtidos foram claramente identificáveis. Quando se encontravam em uma pessoa escondida, emitiam vocalizações que os cientistas interpretavam como risadas, além de comportamentos lúdicos associados à diversão e satisfação. No entanto, quando não conseguia encontrar o humano ou era encontrado rapidamente, demonstravam sinais claros de frustração.

Esta pesquisa levanta questões importantes sobre a complexidade emocional dos ratos. Ao estudar a atividade neuronal no córtex pré-frontal ventromedial dos roedores, os cientistas descobriram padrões semelhantes aos observados em humanos durante experiências de alegria e frustração. Isso sugere que os ratos não expressam apenas emoções, mas também experimentam de maneira semelhante aos seres humanos.

Apesar das dificuldades em entender completamente as emoções dos ratos, este estudo desafia nossa compreensão sobre essas criaturas. As emoções, apesar das subjetivas, têm bases neurológicas que podem ser estudadas objetivamente. A pesquisa nos lembra da complexidade das vidas emocionais dos animais e nos instiga a considerar nosso impacto no mundo animal. Afinal, os ratos, assim como outros animais, têm uma riqueza emocional que merece nosso respeito e compreensão.