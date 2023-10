Noiva inova na tradição do lançamento do buquê

Casamentos são conhecidos por suas tradições, mas nem todas as noivas optam por segui-las à risca. Briana Keith, uma noiva de 25 anos, decidiu quebrar com a escrita e fazer algo verdadeiramente emocionante em seu casamento, no final de setembro.

Em vez de lançar seu buquê para as convidadas solteiras, Briana dedicou o buquê à sua mãe, Tracy Keith, em um gesto tocante que deixou muitos emocionados. O buquê foi criado pela Blooms by Mela.

Em um vídeo compartilhado no TikTok, Briana é vista fazendo um discurso emocionado para sua mãe durante o casamento. Ela destacou como os casamentos têm tradições, como os pais acompanhando as filhas até o altar, assim como as mães dos noivos tendo suas primeiras danças, mas não há tradições semelhantes para as mães das noivas.

"As mães dedicam suas vidas, corpos e almas aos seus filhos", Briana disse em seu discurso. "Então, para todas as solteiras lá fora, peço desculpas, mas não vou jogar o buquê; em vez disso, estou dedicando meu buquê à minha linda mãe".

O valor de sua mãe

Após o discurso de Briana, mãe e filha compartilharam um abraço carinhoso enquanto os 176 convidados do casamento aplaudiam o momento emocionante.

Briana explicou sua decisão, dizendo: "eu sabia que minha mãe não queria fazer uma primeira dança, um discurso ou tirar o foco do meu pai me acompanhando até o altar, então fazer isso apenas pareceu certo".

Ela acrescentou: "sempre senti que a mãe da noiva acaba sendo deixada de lado no dia do casamento, depois que todo o trabalho está feito, e eu simplesmente pensei que não queria fazer isso. Minha mãe merecia mais do que isso e merecia ser destacada também".

Briana também revelou que sua mãe pretende preservar o buquê, transformando-o em arte com a ajuda de Allison Marie Design.

Ela acrescentou que seu noivo, Devan Coffey, apoiou completamente sua decisão de homenagear sua mãe e também teve um momento especial com seus pais. Briana enfatizou a importância de não esquecer que o dia do casamento é especial tanto para a noiva quanto para o noivo.

O pai da noiva também estava presente no casamento, acompanhando-a até o altar e fazendo um discurso. Além disso, apesar de as mulheres solteiras não participarem do lançamento do buquê, Briana mencionou que nenhuma delas pareceu ter reclamado.

Quanto à recepção do casamento, o casal optou por jantar em particular no quarto do noivo, em vez de jantar com os convidados. Briana recomenda esse momento íntimo para os recém-casados, pois permitiu que aproveitassem o momento e desfrutassem da primeira refeição juntos como casal em paz.

Os casamentos são uma celebração do amor, e a decisão de Briana de homenagear sua mãe de uma maneira única acrescentou um toque lindo e sentimental ao seu dia especial, levantou a People.