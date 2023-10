Mulher fica incapaz de andar após picada de mosquito

Uma mulher da Califórnia, identificada como Susan Corie de Roseville, ficou incapacitada de andar depois de contrair o Vírus do Nilo Ocidental através de uma picada de mosquito. Ela já está hospitalizada há quase um mês em busca de tratamento, conforme relatado pela CBS News Sacramento.

Corie compartilhou que começou a sentir sintomas, incluindo febre e espasmos musculares nas pernas. À medida que sua condição piorava, suas dificuldades de mobilidade aumentavam. Quando ela caiu a caminho do banheiro em casa, seu marido decidiu levá-la às pressas ao pronto-socorro, onde, em 11 de setembro, foi diagnosticada com a doença transmitida por mosquito.

marek-piwnicki-ATTmw_PT46U-unsplash

"Estou no hospital há quatro semanas e meia por causa de uma picada de mosquito", revelou Corie à CBS News Sacramento no fim de semana. Ela admitiu não saber muito sobre como o vírus afetava as pessoas.

De acordo com a emissora, um inverno úmido na região criou um ambiente ideal para uma alta população de mosquitos. Até sexta-feira, havia 205 casos relatados na Califórnia, seis dos quais resultaram em morte, de acordo com o Departamento de Saúde Pública da Califórnia.

O condado de Sacramento apresenta o segundo maior número de casos, com 19, seguido pelo condado de Los Angeles, com 18.

Aproximadamente 80% das pessoas infectadas pelo Vírus do Nilo Ocidental não desenvolvem sintomas, de acordo com o Departamento de Serviços de Saúde de Sacramento.

No entanto, cerca de uma em cada 150 pessoas desenvolverá sintomas graves, que podem incluir febre alta, rigidez no pescoço, fraqueza muscular, coma, tremores, convulsões, perda de visão, dormência e paralisia. Alguns efeitos neurológicos podem ser permanentes, e o vírus pode até levar à morte em alguns pacientes.

Embora não haja tratamento específico para o Vírus do Nilo Ocidental, as pessoas com sintomas mais graves são aconselhadas a procurar cuidados médicos de suporte, como fluidos intravenosos e assistência respiratória.

A Califórnia não é o único Estado que registrou casos do vírus. Até agora, neste ano, houve 1.645 pessoas diagnosticadas com a doença em 44 Estados, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Isso marca um aumento em relação a 2022, quando um total de 1.126 casos foram relatados nos EUA.

Em agosto, Daniel Markowski, conselheiro técnico da American Mosquito Control Association, alertou sobre os sinais de aumento da disseminação do vírus.

"O número de mosquitos que eclodiram após o derretimento da neve na primavera é muito grande em muitos Estados, seja Colorado, Utah ou Califórnia", disse ele. "Estamos na temperatura certa, com a população de mosquitos certa e na época certa do ano para ocorrerem surtos localizados".

O vírus se espalha quando um mosquito pica um pássaro infectado e, em seguida, pica um ser humano.

presley-roozenburg-gklfv5avr4c-unsplash

Os CDC recomendam que as pessoas se protejam usando repelentes de insetos contendo DEET, Picaridina, IR3535, óleo de eucalipto-limão ou para-mentano-diol, mas observam que os dois últimos ingredientes não são recomendados para crianças menores de 3 anos.

A agência também sugere o uso de camisas de manga comprida e calças ao sair e o uso de redes mosquiteiras para cobrir carrinhos de bebê e carregadores, conclui a People.