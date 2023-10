Morador relata que seus vizinhos dirigem pelo seu gramado em busca de atalho

Um americano expressou sua indignação após seus vizinhos "entitulados" começarem a dirigir pelo seu jardim, destruindo uma parte considerável de sua propriedade, a fim de economizar preciosos segundos no trajeto até o outro lado da rua. O incidente vem ocorrendo há meses, e o homem finalmente decidiu compartilhar sua história no Reddit, do Mirror

Ele descreveu sua situação: "moro em um bairro bastante amplo, e minha casa fica em um terreno muito grande, com a casa nos fundos. Nos últimos meses, quando chegava em casa, podia ver claramente marcas de pneus por todo o jardim da frente. Só nos últimos meses percebi que algumas pessoas têm usado seus golf carts para cruzar meu jardim e chegar mais rapidamente ao outro lado".

Mas não é só isso. O morador também flagrou um de seus vizinhos idosos levando seus netos para um passeio pelo jardim. Ele acrescentou: "ele dirigiu pelo meio do quintal, cerca de 30 metros por onde passam, subindo o barranco de volta para a rua. Às vezes, são apenas crianças dirigindo. Não quero ser inconveniente, mas também não aprecio que estejam dirigindo pelo meu quintal".

pexels-mikhail-nilov-9207084

Incomodado com a situação, o homem recorreu às redes sociais em busca de conselhos sobre como resolver esse problema de uma vez por todas. Um usuário sugeriu: "a solução mais barata, já que são golf carts, é cavar alguns buracos para plantar algumas árvores que você comprará na próxima semana. Como os americanos adoram processar, você deveria colocar um sinal, imagino. Não é ilegal cavar buracos em sua própria terra".

Outro usuário acrescentou: "plante arbustos para delimitar sua propriedade, pedras (embora caras) funcionariam, alguém aqui sugeriu pregos, definitivamente coloque um sinal dizendo que a invasão será processada e multada. Ou uma cerca". Um terceiro usuário comentou: "parece que você tem uma área extensa para proteger; quase todas as soluções ficarão caras. Existe um ponto onde, se essa área não for acessível a eles, ela deixará de ser um atalho? Talvez onde eles precisem subir o barranco".

Mais um usuário acrescentou: "eu seria mais severo do que a maioria das pessoas aqui e plantaria pregos apontados para cima por todo o quintal. Um ou dois pneus furados e o problema estará resolvido".

A situação do morador continua gerando debate sobre as melhores medidas a serem tomadas para preservar sua propriedade e impedir que os vizinhos continuem usando seu jardim como atalho.