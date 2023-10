Mistério na Espanha: após a morte de um equatoriano de 25 anos cujo dispositivo eletrônico explodiu enquanto dormia

Um homem identificado como Kevin Vladimir Paredes Jiménez, de 25 anos, morreu neste domingo 8 de outubro em Navarra, localidade localizada a noroeste de Espanha. O jovem de origem equatoriana foi exposto à explosão de um dispositivo eletrônico que estava sendo carregado enquanto ele dormia em seu quarto.

O site Navarra revelou que as primeiras indicações policiais mostraram que o celular de Kevin havia explodido. No entanto, fontes próximas às forças de segurança revelaram que, após as perícias realizadas, encontraram o smartphone do jovem intacto e jogado no chão.

Então, embora não tenham conseguido identificar qual era o dispositivo eletrônico que estava carregando em sua mesa de cabeceira, eles não descartam que possa ser outro celular.

A explosão do dispositivo foi registrada na madrugada de domingo. Inicialmente ele sofreu graves queimaduras que o deixaram ferido e foi transferido de helicóptero para um hospital desta localidade espanhola. Já no recinto hospitalar, os médicos realizaram manobras de reanimação, mas infelizmente Kevin Paredes não conseguiu se recuperar das lesões e faleceu.

Hipótese sobre o dispositivo eletrônico que explodiu

As autoridades descartaram que fosse o celular do jovem. No entanto, poderia ter sido outro smatphone. Outra das possibilidades é que tenha explodido um Power Bank ou um carregador independente onde a bateria estava colocada. A Polícia de Navarra continua com as investigações do caso.

Recomendações de segurança

Dormir ao lado do celular carregando não é recomendável por várias razões: