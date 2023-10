Mãe sobrevivente de queimaduras desafia bullying online

Em Cincinnati, Ohio (EUA), Alyssa Marie McDonald, uma mãe solteira de 32 anos e sobrevivente de queimaduras, desafia bravamente o bullying online e os estereótipos sociais, tornando-se uma inspiração para milhões. Apesar de um acidente traumático na infância que a deixou com cicatrizes, Alyssa emergiu como um farol de esperança, recusando-se a deixar que sua aparência definisse seu valor, diz o Mirror.

Aos 2 anos, Alyssa sofreu queimaduras graves em um acidente doméstico, enfrentando uma série de cirurgias e uma tentativa de recuperação. Mesmo sofrendo bullying quando criança, ela aprendeu a se aceitar, resistindo às palavras cruéis dos outros.

A chegada de Alijah, sua filha hoje com 7 anos, transformou a vida de Alyssa. Agora, além de seu papel como mãe dedicada, ela é uma enfermeira estagiária e uma influenciada nas redes sociais. Com mais de 2 mil seguidores no Instagram, ela compartilha suas experiências, promovendo uma mensagem poderosa de autoaceitação.

Captura-de-tela-2023-10-10-150441

Apesar das crueldades online, Alyssa permanece inabalável em sua jornada. Ela se tornou uma defensora apaixonada dos sobreviventes de queimaduras, desafiando estereótipos e buscando uma representação mais inclusiva na mídia. Enfrentando insultos e comentários específicos, sua resiliência brilha, mostrando ao mundo a beleza inigualável que reside em sua singularidade.

Com coragem e determinação, Alyssa almeja criar um espaço onde todos possam encontrar a beleza em sua própria singularidade, lembrando o mundo de que a verdadeira beleza vai além das aparências. Sua história é um testemunho inspirador de amor próprio, demonstrando que a verdadeira beleza é encontrada na força, resiliência e facilidades de si mesmo.