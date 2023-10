Internauta é criticado ao não querer vender sua casa de praia para ajudar irmã a conseguir um novo lar

Um internauta de gênero não especificado usou o Reddit a fim de desabafar sobre uma solicitação de sua família. De acordo com ele, por meio do usuário u/Gold-Falcon4049, foi criticado por se recusar a vender sua casa de praia, a fim de ajudar sua irmã a conseguir um novo lar.

“Comprei minha segunda casa na praia na Flórida há dois anos e está totalmente compensada. Recentemente, minha irmã teve seu terceiro filho. O seu marido e os seus três filhos vivem num estúdio de dois quartos e recentemente não conseguiram continuar a fazer os pagamentos da casa e deverão ser despejados no final do próximo mês”, iniciou o texto na rede social.

“No momento, eles estão planejando morar com meus pais por enquanto e não têm perspectivas de conseguir sua própria casa novamente tão cedo”, continuou.

Solicitação recusada

Devido ao contexto, a mãe do internauta ligou e pediu para ele considerar vender sua casa de praia para ajudar a família da irmã com uma casa nova. O pedido foi feito na expectativa de conseguir metade do valor para auxiliar em um possível investimento.

Ela usou a justificativa de que ele poderia conseguir uma semelhante por menos da metade do preço e não seria prejudicado. Além disso, também ressaltou que o ambiente na praia é utilizado apenas alguns meses por ano.

“Eu disse a ela que adorei minha casa de praia e que os preços só estão subindo e que eu não abriria mão da localização por nada”, desabafou na plataforma.

“Ela pareceu aceitar minha resposta, mas recentemente tenho recebido toneladas de ligações de minha irmã me repreendendo por não querer abrir mão de um luxo pessoal para poder ajudar a família”, finalizou o texto.

