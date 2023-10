Idosos furtam 40 caixas de cigarro no Rio; veja o vídeo

Na madrugada da última quinta-feira (5/10), uma banca de jornal localizada no Maracanã, Zona Norte do Rio de Janeiro, foi alvo de um furto inusitado. Três idosos foram flagrados em vídeo levando mais de 40 caixas de cigarro e R$ 1 mil em espécie, resultando em um prejuízo total de quase R$ 5 mil para o proprietário do estabelecimento, Rodrigo Coimbra, diz O Dia.

O funcionário da banca, Vitor Ayres, de 31 anos, relatou o momento de surpresa ao descobrir o crime no dia seguinte: "de manhã, às 7h10, me ligaram e começaram com perguntas se eu havia esquecido a porta da banca aberta. Quando entrei, percebi que não havia mais cigarros nem dinheiro sob o balcão", disse.

Idosos furtam mais de 40 caixas de cigarro em banca de jornal no Maracanã. Prejuízo estimado é de quase R$ 5 mil.

As câmeras de segurança registraram o incidente à 1h38, mostrando os idosos em ação. Um deles, usando um casaco verde, enfiou-se na porta e, com uma chave mestra, conseguiu arrombar a banca. Outro homem, auxiliado por uma bengala, abriu as malas e encheu-as com as caixas de cigarro.

Segundo Coimbra, esta foi a primeira vez que a banca foi furtada, apesar de outras tentativas anteriores. Como medida de segurança, ele está reforçando o local com cinco cadeados e dois alarmes, além de instalar fechaduras de lojas.

O caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira), que agora investiga o incidente. Até o momento, a Polícia Militar não foi acionada para ocorrência relacionada ao furto na banca de jornal.