Garçonete se torna estrela: mural de 6 metros atrai clientes a pub

Um pub temático da Segunda Guerra Mundial em Torquay, Inglaterra, está vivendo um aumento extraordinário no número de clientes, tudo graças a um mural impressionante da garçonete Chelsea Isaac, diz The Sun.

O mural de 20 pés (6 metros), pintado por Eloise Johnson, conhecida como Mrs Murals, mostra Chelsea vestida à moda da época, com um vestido verde, meias e salto preto, adornada com papoulas vermelhas e asas de borboleta. Desde que o mural foi concluído, na semana passada, o Fortune of War Pub tem recebido uma onda de novos clientes e elogios.

Chelsea, uma mãe solteira cujo pai, Gordon, é o proprietário do pub, expressou sua alegria com o mural, dizendo: "eu absolutamente adoro isso. Recebi muitos elogios e até um veterano da Segunda Guerra Mundial me disse que eu lhe lembrava seu amor de infância, com quem foi casado por 70 anos".

Boys examine the WW2 bomb damaged frontage of 'The Fortune of War' pub on the lower esplanade on the seafront in Brighton, Sussex pic.twitter.com/DWcaa9XTWy — Doug (@colour_history) July 9, 2022

A pintura não atraiu apenas a atenção dos clientes regulares, mas também atraiu muitos rostos novos. Os moradores locais animados estão com a transformação do pub. Ashley Sims, residente da área, comentou: "Há muitas pessoas novas vindo para ver o que está acontecendo. Chelsea tem sido convidada para sair todos os dias desde que aconteceu".

Steve Grover, um paisagista local, acrescentou: "acho que é brilhante. As pessoas estão prestando muito mais atenção ao pub, embora ele sempre tenha estado aqui. Só foi concluído na semana passada, mas vimos muitos rostos novos desde então. É predominantemente um pub masculino, mas é bom que alguém tenha feito algo diferente".

A artista responsável pelo mural, Eloise Johnson, prevê sua empolgação com o acontecimento positivo tanto de Chelsea quanto do público. O pub Fortune of War agora não é apenas um local para uma bebida, mas também um ponto de atração para os amantes da arte e da história, graças ao talento de Eloise e à inspiração de Chelsea.