Funcionária de hotel recomenda apagar a luz ao entrar no quarto por este motivo

Uma funcionária do setor hoteleiro aconselhou os viajantes britânicos a sempre apagarem as luzes ao entrarem pela primeira vez em um quarto de hotel. Halee, que possui 15 anos de experiência no setor hoteleiro, oferece conselhos aos turistas que se hospedam em hotéis.

Em um breve vídeo compartilhado no TikTok, a veterana da hospitalidade explicou por que sempre carrega uma lanterna quando viaja e fortemente recomendou desligar as luzes ao chegar em um novo local, como detalhado pelo site The Mirror.

“Apague as luzes, feche as persianas e use a lanterna do celular”, sugere ela. A razão é simples: percevejos. Quando ela entra em um quarto de hotel, Halee usa a lanterna do seu telefone para verificar embaixo da cama, incluindo todos os cantos e recantos, alertando que os percevejos preferem os “cantos e vincos” da roupa de cama. Ela explicou ainda: “A razão pela qual você deve verificar sua cama com as luzes apagadas é porque os percevejos são na verdade noturnos, então é mais provável que eles estejam fora e procurando suas presas”.

Verificações adicionais incluem a procura de manchas de sangue nos tecidos, bem como a inspeção do frigobar, das cortinas e da tábua de passar roupa, se disponível. Ela ressaltou a importância de verificar o quarto antes de desembalar a bagagem para evitar o risco de percevejos se infiltrarem em seus pertences.

Recentemente foi relatado um aumento de 65% nas infestações por insetos no Reino Unido, à medida que os britânicos desavisados trazem para casa itens que podem estar infestados com esses pequenos insetos. Um especialista afirmou que o mobiliário de segunda mão, bem como o ressurgimento das viagens e estadias em hotéis desde a pandemia do coronavírus, podem estar por trás desse enorme aumento nas infestações.

Acredita-se também que os percevejos estão se tornando resistentes aos inseticidas. Se um local estiver infestado, os fornecedores de alojamento podem enfrentar custos elevados para se livrar dos insetos.

Ainda de acordo com as informações, turistas também têm reclamado de percevejos, com uma usuária de mídia social compartilhando um vídeo no TikTok mostrando suas mordidas infectadas durante as férias no Colorado.

Com informações do site The Mirror