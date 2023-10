Filha se casa em hospital onde pai está sendo tratado

Uma emocionante história de amor e dedicação familiar se desenrolou no Memorial Hermann Rehabilitation Hospital-Katy, em Katy, Texas (EUA), quando uma noiva de Houston decidiu trazer seu casamento para o leito de hospital de seu pai durante sua inesperada internação.

Tatiana Palza tinha planejado dizer "sim" durante uma cerimônia de casamento com a presença de amigos e familiares de todo o mundo, mas um ferimento nas costas de seu pai, de 80 anos, a fez repensar a situação. Graças à ajuda da equipe do Memorial Hermann Rehabilitation Hospital-Katy, Tatiana ainda conseguiu realizar seu grande dia ao lado dele.

Jorge Palza tinha planejado viajar da Bolívia para acompanhar sua filha pelo corredor, mas as coisas mudaram quando ele machucou as costas. Apesar da lesão, Jorge decidiu visitar Tatiana em Houston e optou por passar por uma cirurgia nas costas necessária enquanto estava lá.

A recuperação dele deveria durar apenas alguns dias, explicou Tatiana à ABC. Ela disse: "achávamos que seria perto do casamento, mas foram apenas três dias. Então, dissemos: 'vamos fazer'. No entanto, complicações da primeira cirurgia levaram a um segundo procedimento, o que resultou em Jorge mal conseguindo ficar em pé ou andar. Essas complicações significaram que ele precisaria de meses de treinamento de força em uma unidade de reabilitação, levando-o a ser transferido para o Memorial Hermann".

"Quando ele foi transportado para o Memorial Hermann, foi de ambulância porque não conseguia mexer as pernas ou nada", disse Tatiana à Fox. Ela queria adiar seu casamento, apesar da família que viajou do exterior para comparecer, mas seu pai insistiu que o show continuasse.

"Eu disse, 'não faça isso porque pessoas da Bolívia, do Peru, da Venezuela, da Nicarágua estão vindo nos ver, e eles já compraram suas passagens, então será uma perda para eles'", observou Jorge à Fox.

Tatiana estava decidida a que seu pai comparecesse ao casamento, então os profissionais de saúde do Memorial Hermann encontraram uma maneira dele participar. Foi quando decidiram realizar o evento no hospital.

As regras do seguro afirmavam que Jorge não podia deixar a instalação, mas com a ajuda da terapeuta ocupacional Kendra Smart, a sessão regular de fisioterapia de Jorge foi transformada em uma recepção de casamento.

"Ela nos disse, 'que tal fazermos a terapia dele sobre o casamento? Então, para a terapia ocupacional, seu pai vai se vestir, vai colocar seu terno, sua gravata, sua camisa, como parte desse tipo de terapia. E então, para a fisioterapia, ele vai descer em sua cadeira de rodas'", disse Tatiana à Fox.

Segundo a People, cerimônia aconteceu no jardim de tranquilidade do Memorial Hermann e deu a Tatiana a oportunidade de compartilhar seu grande momento com Jorge. Todos os convidados originais do casal foram convidados a comparecer.

"Sempre tentamos fazer coisas personalizadas, mas esta foi, de longe, a experiência personalizada mais legal que já fizemos em terapia", disse Smart à Fox, acrescentando: "o que é mais significativo do que se preparar para o casamento de sua filha?".